Journalismusvereinigungen mit neuem Pressekonferenz-Format

Der Presseclub Concordia, die Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure und die Initiative für Qualität im Journalismus (IQ) starten ein neues Pressekonferenz-Format. Bei "Offen gefragt" bestimmen Medienvertreter die Themen, zu denen sie Persönlichkeiten von politischer Bedeutung befragen.

"Das sollte es uns ermöglichen, Antworten jenseits der leider üblich gewordenen Message Control zu erhalten", zeigte sich Presseclub-Concordia-Präsident Andreas Koller in einer Aussendung hoffnungsvoll. Journalisten sollten nicht nur Antworten bekommen, "die Parteistrategen auf dem Reißbrett entworfen haben. Denn das schadet im Endeffekt allen, vor allem unserem demokratischen System", betonte Claudia Dannhauser, Vorsitzende der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure, die Dringlichkeit eines solchen Formats. "Offen gefragt" könne mithelfen, wieder besser in ein professionelles Gespräch zu finden, sagte IQ-Vorstandsvorsitzende Julia Ortner. Denn: "Politik und Medien stehen sich vielfach mit Misstrauen gegenüber, der Dialog ist schwierig geworden."

Die erste "Offen gefragt"-Pressekonferenz findet am Montag, 4. März, um 14 Uhr im Presseclub Concordia in Wien statt. Zu Gast ist Vizekanzler und Grünen-Bundessprecher Werner Kogler. Das Gespräch soll eine Stunde dauern und Berichte darüber uneingeschränkt möglich sein. Die in unregelmäßigen Abständen stattfindenden Pressekonferenzen werden abwechselnd von APA-Chefredakteurin Maria Scholl und Christoph Kotanko, Wien-Korrespondent der "OÖ Nachrichten", moderiert.

Anmeldung unter