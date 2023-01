Jonas Brothers erhalten "Walk of Fame"-Stern

Das amerikanische Brüder-Trio The Jonas Brothers soll auf Hollywoods "Walk of Fame" mit einer Sternenplakette verewigt werden. Das gaben die Betreiber der Touristenmeile in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) bekannt. Am Montag (30. Jänner) sollen die Musiker den Stern enthüllen - es wird die 2745. Plakette auf dem berühmten Gehsteig sein.

Die singenden Brüder Nick (30), Joe (33) und Kevin Jonas (35) aus New Jersey hatten als Teenie-Band die Charts gestürmt. Die Gruppe löste sich 2013 auf, aber feierte sechs Jahre später mit dem Album "Happiness Begins" ein Comeback. Sie verfolgten Solo-Karrieren und traten vor die Filmkameras. Die Amazon-Doku "Chasing Happiness" zeigte den Weg der Musiker auf.

Nick ist mit der Schauspielerin Priyanka Chopra verheiratet, Joe mit "Game of Thrones"-Star Sophie Turner, die beiden Paare haben jeweils ein Kind. Kevin hat mit Ehefrau Danielle zwei Kinder.