"Joker"-Fortsetzung mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix

Die Fortsetzung der düsteren "Joker"-Verfilmung von 2019 ist abgedreht. "Das war's", schrieb US-Regisseur Todd Phillips am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram und bedankte sich bei "diesen beiden", der gesamten Besetzung und der "besten Crew", die die Filmbranche zu bieten habe. Dazu postete er zwei Fotos seiner Hauptdarsteller Lady Gaga (37) und Joaquin Phoenix (48).

Die Schauspielerin und Sängerin blickt mit schwarz umrandeten Augen und rotverschmiertem Mund direkt in die Kamera. Phoenix in seiner Rolle als ausgemergelter Batman-Gegenspieler ist mit weißer Schminke im Gesicht und rot umrandeten Mund zu sehen. Phillips hatte im Dezember mit den Dreharbeiten zu "Joker: Folie à Deux" begonnen. Er werde sich jetzt "in eine Höhle", sprich in das Schnittstudio, begeben und alles zusammenbauen, teilte er mit.

In dem Kinohit "Joker" (2019) war Phoenix als Arthur Fleck zu sehen, ein gescheiterter Comedian, der unter starken psychischen Problemen leidet und am Rande der Gesellschaft von Gotham City lebt. Phoenix holte den Oscar als bester Hauptdarsteller, beim Filmfest Venedig gewann der Thriller damals den Goldenen Löwen für den besten Film. Das Studio Warner Bros. hat den Kinostart von Teil 2 für Oktober 2024 angekündigt.