Johannes Rauch: "Das ist ein Balanceakt ohne Netz"

In Österreich haben wir uns lange in der Sicherheit gewiegt, eines der besten Gesundheitssysteme der Welt zu haben. Nun häufen sich die Krisenmeldungen, vor allem aus den Krankenhäusern, und man denkt sich noch mehr als sonst: Nur nicht krank werden und in ein Spital müssen. Wie konnte es so weit kommen?

Ohne die Schwierigkeiten, die wir haben, kleinreden zu wollen: Wir leben nach wie vor in einem der besten Gesundheitssysteme in Europa und damit weltweit. Wir haben ein solidarisches Finanzierungssystem und eine hochwertige medizinische Versorgung. Das zeichnet uns aus. Wir sind in vielen Bereichen immer noch besser als andere. Trotzdem wissen wir, dass wir Reformen angehen müssen -im Sinne der Patientinnen und Patienten. Diese brauchen eine rasche, niederschwellige ambulante Versorgung. Wenn sie diese in Kassenordinationen nicht bekommen, haben sie derzeit nur zwei Möglichkeiten: Zum Wahlarzt zu gehen, da gilt Kreditkarte statt E-Card. Oder in eine Spitalsambulanz zu gehen, das teuerste System. Mein Versuch ist nun, im Zuge des Finanzausgleichs massiv an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Es geht um eine Stärkung des niedergelassenen Sektors, bessere Arbeitsbedingungen für die Ärztinnen und Ärzte, eine Aufwertung des Berufs der Allgemeinmedizin mit Kassenvertrag, egal, ob als Einzelordination, Gruppenpraxis oder Primärversorgungseinrichtung. Zudem soll es einen einheitlichen Leistungskatalog geben, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Es darf nicht davon abhängen, wo ich wohne, ob ich eine gute Gesundheitsversorgung bekomme oder nicht. Oder bei welcher Krankenkasse ich bin. Exakt. Was mich zuversichtlich macht, ist, dass das Bewusstsein dafür, dass wir etwas tun müssen, gewachsen ist.

Die Verhandlungen darüber mit den Ländern haben mit gegenseitigen Unfreundlichkeiten begonnen. Nach der jüngsten Runde sprechen die Gesundheitslandesräte und -rätinnen plötzlich von einem Meilenstein. Gibt es eine neue Vertrauensbasis oder ist es die reine Not, die Sie und die Länder zusammenfinden lässt?

Ich habe unheimlich viel Zeit in Gespräche investiert: mit den Ländern, Landeshauptleuten, Gesundheitsreferentinnen, der Sozialversicherung, dem Finanzministerium, der ÖGK (Österreichische Gesundheitskasse, Anm.) , um zu versuchen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir eine Reform brauchen. Wir brauchen sie im Sinne der Patientinnen und Patienten, aber es ist auch eine ökonomische Frage. Wenn wir die Gelegenheit des Finanzausgleichs jetzt versäumen, dann kostet uns das Gesundheitssystem in fünf Jahren um sieben Milliarden Euro mehr. Daher gilt schlicht und ergreifend: voll hinein in den Ausbau des niedergelassenen Sektors, voll hinein in die Digitalisierung. Da sind wir in vielen Bereichen schlechter im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Der Grundsatz muss heißen: digital vor ambulant vor stationär.

» Wenn es uns nicht gelingt, Effizienzen zu heben, eskalieren die Kosten im Gesundheitssystem «

Wie errechnen Sie diese sieben Milliarden Euro?

Aufgrund der Steigerungsraten, die sich ergeben, wenn wir nichts tun. Wenn es uns nicht gelingt, über Investitionen, die wir jetzt tätigen, Effizienzen zu heben, eskalieren die Kosten für das Gesundheitssystem, sowohl in den Spitälern als auch im niedergelassenen Bereich.

ZUR PERSON Johannes Rauch Der Vorarlberger (geb. 24. April 1959) hat nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann die Akademie für Sozialarbeit absolviert und in den Bereichen Sozialpsychiatrie, Arbeitslosenbetreuung und Schuldnerberatung gearbeitet. Er ist ein Grüner der ersten Stunde, war Gemeinderat in Rankweil und Landtagsabgeordneter. Ab 2014 war er Umweltlandesrat in einer schwarz-grünen Koalition in Vorarlberg. Seit März 2022 ist er Sozial- und Gesundheitsminister.

Gehen wir einmal davon aus, dass Sie es schaffen, diese Reform hinzubekommen ...

Danke für den Optimismus.

... wann werden die Reformen dann auch wirksam?

Dazu braucht es mehrere Dinge, die die Sache auch nicht einfacher machen: eine 15a -Vereinbarung mit den Bundesländern über den Finanzausgleich in den Bereichen Pflege und Gesundheit, eine Reihe von Gesetzen - ASVG, Ärztegesetz, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und, und, und ... Der Zeitplan ist straff. Die Kernvereinbarung mit den Ländern sollte vor dem Sommer stehen, über den Sommer sollte die Begleitgesetzgebung ausgearbeitet werden, es folgen die Nationalratsbeschlüsse im November. Dann könnte die Reform am 1. Jänner 2024 in Kraft treten.

Dann fehlen aber noch die zahlreichen Primärversorgungszentren, die Sie haben wollen, die 500 versprochenen Kassenstellen sind noch nicht besetzt, und das digitale Tool, das Patienten helfen soll, eine erste Abklärung ihrer Beschwerden vorzunehmen, ist noch nicht programmiert.

Das sind Prozesse, die jetzt anlaufen. Bei der Digitalisierung sind wir mitten drin, mit der ELGA (elektronische Gesundheitsakte, Anm.) die Systeme, die wir brauchen, auf die Reihe zu bekommen. Auch die Novelle zum Primärversorgungsgesetz wird einen deutlichen Schub bringen. Ich gehe davon aus, dass schon 2024 die ersten Erfolge sichtbar werden. Es muss gelingen, einige Schritte sofort zu machen und andere Dinge schrittweise zu entwickeln. Ich bin optimistisch, denn so weit waren wir noch nie.

Sie versprechen 500 neue Kassenordinationen. Schon jetzt sind aber viele Kassenstellen unbesetzt, während die Zahl der Wahlarztordinationen steigt. Viele Ärztinnen und Ärzte gehen zudem in nächster Zeit in Pension. Wie soll das gehen?

Die ÖGK schließt pro Jahr etwa 600 neue Verträge für Allgemeinmedizin und Zahnmedizin ab. Das Potenzial aufzustocken ist da, wenn die Anreize passen. Es kann auch nicht mehr der alte Automatismus gelten, dass die Ärztekammer entscheidet, ob Stellen besetzt werden. Wenn zusätzliches Geld ins Gesundheitssystem kommt, ist das an die Vorgabe geknüpft, Reformen zu verankern. Das ist das Neue in diesen Finanzausgleichsverhandlungen. Auch die Länder haben gesagt: Ja, wir haben verstanden, zusätzliches Geld nur gegen Reformen. Es wird nicht einfach nur Geld ins System geschüttet, ohne Wirkung, sondern es wird Verbindlichkeit verankert. Deshalb glaube ich, dass es gelingen kann.