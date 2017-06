Die Job-Bewertungsplattform Kununu hat untersucht, in welchen Branchen die glücklichsten Mitarbeiter arbeiten.

Zufriedenheit im Job hat positive Effekte auf die Produktivität und Leistungsbereitschaft. Aber Geld allein macht auch im Job nicht glücklich. Hinzu kommen beispielsweise auch Arbeitsbedingungen und Karrierechancen.

Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums ermittelt, wo die glücklichsten Mitarbeiter Österreichs sitzen.

Hierzu wurde ein sogenannter "Glücks-Score" entwickelt.

» Geld alleine macht im Beruf nicht glücklich «

Dieser setzt sich dabei aus den wichtigsten Zufriedenheitsfaktoren am Arbeitsplatz zusammen: Kollegenzusammenhalt, Vorgesetztenverhalten, interessante Aufgaben und Arbeitsatmosphäre. Die Analyse basiert auf mehr als 150.000 Bewertungen, die bisher zu fast 40.000 österreichischen Unternehmen auf kununu abgegeben wurden. Darin zeigt sich ein Trend, der den Arbeitsmarkt in den letzten Jahren maßgeblich geprägt hat: „Geld alleine macht im Beruf nicht glücklich. Es sind vor allem auch weiche Faktoren, die langfristig zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen: eine gute Arbeitsatmosphäre, die Inhalte der beruflichen Tätigkeit und ein gutes Verhältnis zum Chef“, so Johannes Prüller, Head of Communications & Insights bei kununu.

Es stellte sich heraus, dass vor allem die Freiheiten, die der Arbeitgeber den Angestellten einräumt, deren Glücksfaktor bestimmen. Selbstbestimmung und Individualisierung sind heute die treibenden Kräfte hinter motivierten Mitarbeitern. Flexible Arbeitszeiten und die Gelegenheit zur Arbeit im Home Office gehören zu den häufigsten Suchanfragen auf kununu. Interessanter Trend: Österreichische Arbeitnehmer werden mit dem Zeitverlauf immer zufriedener. Beträgt der durchschnittliche Glücks-Score der letzten zehn Jahre 3,57, liegt er für den Zeitraum des letzten Jahres bereits bei 3,75.

Die Branchen mit der höchsten Mitarbeiterzufriedenheit

Doch wo sind die glücklichsten Mitarbeiter anzutreffen? Die Nutzer konnten ihren persönlichen Glücksfaktor auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut) angeben.

Absoluter Spitzenreiter ist die Branche Internet/Multimedia. Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten könnten hier ausschlaggebend sein.

Das Ranking in der Übersicht

Platz 1 Internet/Multimedia Glücks-Score 3,99

Platz 2 EDV/IT Glücks-Score 3,98

Platz 3 Dienstleistung Glücks-Score 3,80

Platz 4 Versicherung Glücks-Score 3,79

Platz 5 Finanzen Glücks-Score 3,76

Platz 6 Beratung/Consulting Glücks-Score 3,76

Platz 7 Bildung/Universität/FH/Schulen Glücks-Score 3,76

Platz 8 Marketing/Werbung/PR Glücks-Score 3,73

Platz 9 Energiewirtschaft Glücks-Score 3,71

Platz 10 Telekommunikation Glücks-Score 3,68

Die Bundesländer im Überblick

Laut kununu arbeiten die glücklichsten Mitarbeiter Österreichs in Oberösterreich. Das „Land ob der Enns“ setzt sich mit einem Glücks-Score von 3,66 (von 5 möglichen) Punkten an die Spitze. Mit der voestalpine, VACE oder MAN sitzen dort nicht nur viele Unternehmen, die in ihren Nischen zu den führenden Unternehmen Europas gehören. Auch junge IT-Unternehmen wie Dynatrace oder Catalysts sind laut der Arbeitgeber-Bewertungsplattform der maßgeblich am oberösterreichischen Erfolg beteiligt.