Einen Job in Österreich finden

Eine Jobsuche gestaltet sich nicht einfach, verantwortlich hierfür sind die drei typischen Hindernisse: Die aktuelle Arbeitsmarkt-Situation, die Art und Weise der Jobsuche und die eigene Person. Dadurch muss der Bewerber auf drei Hochzeiten tanzen, indem er sich gezielt auf möglichst viele Stellen bewerben muss, immer mit Blick auf die aktuelle Situation des Arbeitsmarkts. Die Arbeitssuche in Österreich ist für viele, gerade für Berufsanfänger ein dichter Dschungel, der hier gelichtet werden soll.

Gute Situation auf dem Arbeitsmarkt

Die gute Nachricht ist: Die Arbeitsmarktsituation ist so gut wie lange nicht mehr. Seit 2016 ist die Arbeitslosigkeit in Österreich um einige Prozentpunkte gesunken. Im letzten Jahr, wo der höchste Anstieg seit Jahren verzeichnet wurde, lag sie durchschnittlich noch bei 9,1 Prozent. Jetzt liegt sie bei 7,5 %. Proportional dazu ist im Durchschnitt die Anzahl der offenen Stellen gestiegen, um ganze 46,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Auch beim Blick auf die verschiedenen Branchen und Berufsgruppen sind nahezu überall die Stellenangebote angestiegen. Nur in der Textil-, Leder- und Papierindustrie ist das Stellenangebot trotz leichter Anstiege weiterhin mager. Konjunktur hingegen verzeichnen Lehrer- und Kulturberufe mit einem Anstieg von 72,2, Büroberufe mit 63,6, die Metall- und Elektrobauindustrie mit 47,6 und der Handel mit 40,7 Prozent.

Jobsuche mit Online-Jobbörsen

Das Internet quellt über von Online-Jobbörsen und Online-Stellenanzeigen einzelner Unternehmen auf ihrer Webpräsentation. Daneben veröffentlichen einige Unternehmen noch traditionell ihre Stellenanzeigen in Tageszeitungen oder hängen diese an ihr Schaufenster an die Straße. Als sehr beliebtes und bequemes Jobsuche-Instrument hat sich aber vor allem die Online-Jobbörse etabliert, nicht nur bei den Bewerbern, sondern auch bei den Personalern.

Online-Jobbörsen wie Randstad bieten eine gute Übersicht über Stellen an. Indem der Bewerber sich dort registriert und sein Profil mit einem Lebenslauf und weiteren Angaben zu seiner Person vervollständigt, wird die Stellensuche vereinfacht: Automatisch werden in der Suchmaske die richtigen Filter, wie der eigene Wohnort, die gewünschte(n) Branchen und der Job-Typ, gesetzt. Aber auch ohne eine Anmeldung kann eine Jobsuche vorgenommen werden.

Motivation und Eigenwerbung ist alles

Die eigene Persönlichkeit ist das letzte Hindernis bei der Jobsuche. Im Vordergrund steht die Motivation, einen Job zu finden. Diese ist der wichtige Antrieb, um sich einerseits durch die vielen Stellenangebote zu kämpfen und schließlich mittels der Bewerbungsunterlagen und bei einem Vorstellungsgespräch oder einem Probearbeitstag zu überzeugen. Andererseits hilft sie dabei, Frustrationen durch Absagen positiv zu verarbeiten: Aus den Fehlern zu lernen und sich zu verbessern.

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Bewerbungsunterlagen, die bei den Unternehmen eingereicht werden, der Lebenslauf und die Zeugnisse, die die Schul- und Ausbildungsbiographie sowie berufliche Erfahrungen veranschaulichen. Nur mit Matura und Hochschulabschluss hat beispielsweise eine Bewerbung als Arzt Erfolgspotential.

Das Bewerbungs- oder Motivationsschreiben ist ebenso wichtig: Durch dieses kann der Bewerber dem Unternehmen seine Motivation, für dieses zu arbeiten ausdrücken und aufzeigen, weshalb er der Richtige für die Stelle ist. Kleinere Lücken im Lebenslauf, fehlende Berufserfahrung oder schlechte Noten können darin in ein positives Licht gerückt werden.