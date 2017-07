"Die Grünen sind mehr als eine One-Man-Show" stellt Klubobmann Albert Steinhauser fest und bestätigt den Austritt von Peter Pilz.

Peter Pilz verlässt am Montag den grünen Parlamentsklub und überlegt den Antritt mit einer eigenen Liste. Gabriela Moser wird sich schwer tun, ihr Mandat in Oberösterreich zu halten. Karl Öllinger tritt ebenso nicht mehr an wie Tanja Windbüchler-Souschill, Kultursprecher Wolfgang Zinggl kann allenfalls noch auf eine Platz auf einer Liste Pilz hoffen.

Trennung mit Anstand. Peter Pilz verlässt mit Montag, 17. Juli, Grünen Parlamentsklub. Statement unseres Klubobmanns Albert Steinhauser: pic.twitter.com/XiNRSW1Gkn — Grüne Österreich (@Gruene_Austria) 14. Juli 2017

"Peter Pilz tritt mit Montag aus dem grünen Parlamentsklub aus", bestätigte Klubobmann Albert Steinhauser via Video auf Twitter. Es sei klar, dass Pilz keine eigene Liste organisieren könne, wenn er noch im Parlamentsklub tätig sei, so Steinhauser.

"Jetzt trennen sich unsere Wege", stellt Steinhauser fest, bedankte sich für die Arbeit und betonte, dass bereits vor dem Bundeskongress ein "Veränderungsprozess" stattgefunden hätte.

» Die Grünen sind mehr als eine One-Man-Show «

In Sachen Eurofighter wolle man noch zusammenarbeiten und entsprechenden Bericht mit Peter Pilz gemeinsam verfassen - "Weil uns Kontrolle wichtig ist".

Auch Peter Pilz selbst äußerte sich zu dem Austritt. Ebenfalls auf Twitter.

In einer Pressekonferenz um 11 Uhr vor dem Parlament will er heute, Freitag, die Details des Austritts erklären.

Ich verlasse den Grünen Klub am Montag. Gestern habe ich Albert Steinhauser informiert. Heute 11.00 Uhr vor Parlament: PK im Freien. — Peter Pilz (@Peter_Pilz) 14. Juli 2017

Pilz erklärte, dass er über eine etwaige Kandidatur mit einer eigenen Liste noch keine Entscheidung getroffen habe.