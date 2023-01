Jeremy Renner scherzt in Video von Intensivstation

Wenige Tage nach einem schweren Unfall beim Schneeräumen zeigt sich US-Schauspieler Jeremy Renner ("Avengers: Endgame") seinen Fans in einem humorvollen Video von der Intensivstation. In dem Clip, den Renner am Donnerstag (Ortszeit) in seinen sozialen Medien postete, liegt er mit Schläuchen und Verletzungen im Gesicht in einem Klinikbett und witzelt über seinen Zustand.

Ein nicht so "großartiger" Tag auf der Intensivstation sei dank seiner Schwester und Mutter zu einem "tollen Spa-Tag" geworden, schrieb Renner zu dem Video. Der Schauspieler, der eine Plastikhaube trägt, erhält in dem Clip eine Haarwäsche. Am Dienstag hatte der schwer verletzte Star bereits ein Foto aus dem Krankenhaus veröffentlicht und sich in einem kurzen Text für die vielen Genesungswünsche bedankt.

Renner war nach Angaben der Polizei im Bezirk Washoe County (US-Staat Nevada) am Neujahrstag von seinem eigenen Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein stecken gebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Laut seinem Sprecherteam erlitt er ein "stumpfes Trauma" im Brustbereich sowie "orthopädische Verletzungen". Sein Zustand wurde als kritisch, aber stabil beschrieben.

Renner, Vater einer neunjährigen Tochter, spielte unter anderem in der Superhelden-Reihe "Avengers" und in zwei "Mission: Impossible"-Filmen mit. Für seine Hauptrolle in dem Kriegsdrama "Tödliches Kommando - The Hurt Locker" war er 2010 für einen Oscar nominiert worden. Eine zweite Nominierung erhielt er ein Jahr später für seine Nebenrolle in dem Actionkrimi "The Town".