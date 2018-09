In ihrem Buch "Wackeljahre" schreibt Jenny Elvers erstmals darüber, wie schlimm ihre Alkoholsucht wirklich war. "Zwei Monate noch, dann wären Sie gestorben, Frau Elvers!", erklärte ihr ihr Arzt im Jahr 2012.

Nach einem sturzbetrunkenen Auftritt in der NDR-Talkshow "DAS!" begab sich Jenny Elvers in den Entzug. Damals wusste sie noch nicht, dass ihr der peinliche Aussetzer im Nachhinein gesehen das Leben gerettet hat. "Mein Arzt würde mir später erzählen, dass ich noch zwei Monate zu leben gehabt hätte. 'Zwei Monate noch, dass wären Sie gestorben, Frau Elvers!' Am 17. September 2012 hatte ich meinen Auftritt bei DAS!. Fast schon legendär auf beschämende Weise. Aber es war meine Erlösung", schreibt Jenny Elvers in ihrem Buch "Wackeljahre".

» Jetzt hätte ich mich tatsächlich fast tot gesoffen «

Der Entzug war nicht einfach, aus den geplanten zwei Wochen wurden sechs Wochen. "Sie standen kurz vor einem multiplen Organversagen", erklärte der Arzt. "Jetzt hätte ich mich tatsächlich fast tot gesoffen", stellte Jenny Elvers damals fest. Erschreckend ist für sie aus heutiger Sicht auch "die Tatsache, dass man sich in bester Gesellschaft, mit Job, fester Beziehung und einem großen Freundeskreis zu Tode trinken kann, ohne das irgendjemand eingreift."

Jenny Elvers Alkoholsucht hatte sich stetig entwickelt. Ursprünglich trank sie, um ihr Lampenfieber in den Griff zu bekommen, ein Glas am Abend half dabei. Aus einem Glas wurde schließlich aber ein halbe Flasche Rotwein, Nachmittags kam das eine oder andere Gläschen Prosecco dazu, aus einem Feierabendbier wurden meist zwei oder drei. Irgendwann musste Elvers bereits morgens trinken, um den Tag zu überstehen. "Ich war ein funktionierender Alkoholiker", meint sie heute. Und das mehrere Jahre lang. Dass ihre Sucht schließlich unfreiwillig an die Öffentlichkeit kam, rettete ihr das Leben.