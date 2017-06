Seit rund zwei Monaten sind Jennifer Lopez und Alex Rodriguez offiziell ein Paar und schon tauchen Gewitterwolken über dem jungen Glück auf. Angeblich soll der Ex-Baseball-Profi seine Freundin mit einem Fitnessmodel betrügen.

Anfang April zeigten sich Jennifer Lopez und Alex Rodriguez erstmals zusammen in der Öffentlichkeit, nachdem zuvor bereits länger über eine mögliche Beziehung gemunkelt worden war. "Wir haben eine großartige Zeit zusammen", schwärmte der Sportler mit dem Spitznamen "A-Rod" vor rund zwei Monaten in der Sendung "The View". Anfang Mai erschienen der Ex-Baseball-Profi und die singende Schauspielerin zusammen zur Met-Gala.

Die Beziehung wurde rasch sehr ernst, vor einigen Tagen postete "J.Lo" auf ihrem Instagram-Account sogar ein Foto von sich, ihrem Liebsten sowie ihren und seinen Kindern. Happy Family also. Doch trügt der schöne Schein?

Happy Sunday everybody!! #sundayfunday 𯙙𯙙𯙙𯙙𯙙𯙙𯷷@lacarba Ein Beitrag geteilt von Jennifer Lopez (@jlo) am 4. Jun 2017 um 15:38 Uhr

Nun behauptet das Fitnessmodel Lauren Hunter, sie habe eine Affäre mit Alex Rodriguez. "Jennifer ist wirklich eine Idiotin, wenn sie glaubt, dass er ihr treu wäre", wird die 34-Jährige vom "National Enquirer" zitiert. Laut ihrer Aussage unterhält sie bereits seit vielen Jahren eine Liaison mit dem 41-jährigen Ex-Sportler. Demnach lernten sich die beiden vor sechs Jahren in einem Fitnessstudio kennen und landeten seitdem immer wieder miteinander im Bett.

» Er denkt im Bett mit ihr wahrscheinlich an mich. «

Auch seit er mit Jennifer Lopez liiert ist, sei der Kontakt nicht abgerissen. Alex kontaktiere sie immer wieder und bitte sie um ein Treffen, behauptet Lauren Hunter. "Ich glaube, er ist einfach nicht sexuell von ihr (Jennifer Lopez, Anm.) angezogen. Er denkt im Bett mit ihr wahrscheinlich an mich. Ich muss immer hohe Schuhe, Dessous und Verkleidungen, wie eine Schulmädchen-Uniform tragen", plaudert die 34-Jährige aus dem Nähkästchen.

Lauren Hunters Aussagen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn sie wäre nicht die erste Frau, die versucht aufgrund einer (angeblichen) Affäre mit einem Promi berühmt zu werden. Einen Tag vor Hunters Enthüllungen berichtete das Onlineportal "TMZ", Alex Rodriguez werde von einer ehemaligen Affäre erpresst. Er sei allerdings nicht auf die Forderungen eingegangen, heißt es.