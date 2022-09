Jennifer Lawrence verriet Namen ihres Sohnes

US-Schauspielerin Jennifer Lawrence hat den Namen und das Geschlecht ihres ersten Kindes bekanntgegeben. Ihr Sohn heiße Cy, sagte die 32-Jährige dem Magazin "Vogue". Benannt sei er nach dem US-Maler Cy Twombly, einem Lieblingskünstler ihres Ehemanns Cooke Maroney. Über die Geburt des Kindes hatten US-Medien im Februar berichtet. Im Interview, das am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde, sprach Lawrence auch über ihre neue Rolle als Mutter.

"Es ist so beängstigend, über Mutterschaft zu sprechen. Weil es bei jedem anders ist. Wenn ich sage: 'Es war von Anfang an toll', werden einige Leute denken, bei ihnen war das nicht so, und sich schlecht fühlen. Zum Glück habe ich so viele Freundinnen, die ehrlich waren. Die sagten: 'Es ist beängstigend.' Man findet vielleicht nicht sofort eine Verbindung oder Liebe."

Ihre Sorgen seien jedoch nach der Geburt verschwunden. "Am Morgen nach der Geburt hatte ich das Gefühl, mein ganzes Leben hätte von vorne begonnen", sagte die Schauspielerin. "Ich starrte einfach nur, ich war so verliebt. Ich liebe jetzt auch alle anderen Babys. Neugeborene sind einfach so toll."

Im Interview machte Lawrence zudem zwei Fehlgeburten öffentlich, die der Geburt ihres Sohnes vorangingen. Diesmal sei ihre Schwangerschaft aber sehr gut verlaufen, sagte sie. Die Schauspielerin ist seit 2019 mit dem Galeristen Maroney verheiratet.