Das sind ja mal gute Nachrichten: Jennifer Aniston plant ihr Serien-Comeback! Fans der Schauspielerin, die ihren Durchbruch der Kult-Sitcom "Friends" verdankt, werden begeistert sein.

Seit dem Ende von "Friends" im Jahr 2004 sehnen die Fans ein Comeback der Sitcom um die sechs Freunde Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe und Joey herbei. Leider kam es bisher nicht dazu und die Chancen, dass es jemals passiert, stehen denkbar schlecht, denn im Gegensatz zu den "Gilmore Girls" hatten die "Friends" ihr Happy End. Die Darsteller scheuen eine Neuauflage, vermutlich auch aus Angst, den Kult zu zerstören.

Dennoch gibt es jetzt gute Nachrichten für alle Aniston- und/oder Serien-Fans. Die 48-Jährige wird demnächst ihr TV-Comeback geben. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, wird derzeit eine Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon entwickelt. Die beiden waren schon in "Friends" zusammen zu sehen, Witherspoon spielte bei einem Kurzauftritt Rachels verwöhnte kleine Schwester Jill, die ein Techtelmechtel mit Ross beginnt.

© imago/ZUMA Press Jennifer Aniston und Reese Witherspoon in "Friends"

In der derzeit noch namenlosen Serie, die vom ehemaligen HBO-Produzenten Michael Ellenberg kreiert wird, soll es sich um eine morgendliche Talkshow in der New Yorker Medienszene drehen. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll die Serie derzeit Kabelsendern wie HBO oder Streamingdiensten wie Netflix angeboten werden. Mit zwei Kalibern wie Jennifer Aniston und Reese Witherspoon an Bord dürften sich die Sender wohl darum reißen.

Die TV-Auftritte der übrigen "Friends"

Jennifer Aniston ist nicht der erste "Friends"-Star, der ein TV-Comeback wagt, ihre Ex-Kollegen haben ihr dahingehend einiges voraus. Doch nicht alles war von Erfolg gekrönt. Joey-Darsteller Matt Le Blanc war zunächst im kurzlebigen Spin-Off "Joey" zu sehen, seit 2011 ist er Teil der Sitcom "Episodes", die Serie "Man with a Plan" überdauerte zuletzt nur eine Staffel. Monica Geller alias Courteney Cox spielte von 2009 bis 2015 die Hauptrolle in der Serie "Cougar Town", ihr Serien-Ehemann Chandler Bing alias Matthew Perry war zuletzt in den Sitcoms "Go On" und "Odd Couple" zu sehen. Phoebe-Darstellerin Lisa Kudrow spielte in der Webserie "Web Therapy", Ross Geller alias David Schwimmer war neben etlichen Kurzauftritten zehn Folgen lang in "American Crime Story" als O.J. Simpsons Anwalt Robert Kardashian zu bewundern.