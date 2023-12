Jeff Kinney: "Bücher zu verbieten, ist verrückt"

Greg Heffley weiß: So kann es nicht weitergehen: Mr. Leyton, der Lateinlehrer, ist ein Betrüger und will in der Schule sein Gehalt als Kellner in einem Hamburger-Restaurant aufbessern. Statt antike Sprache lehrt er Fantasiebegriffe. Mrs. Lackey kümmert sich nicht um den Lehrplan in Sozialwissenschaften, sondern unterweist ihre Schützlinge in der Landeskunde jener Staaten, die sie im bevorstehenden Ruhestand bereisen will. Das Schulbudget ist knapp, reicht nicht für Heizkosten, nicht für den Schulwart, schon gar nicht für qualifiziertes Lehrpersonal. Die Schule soll geschlossen werden. Nicht genug damit, werden von besorgten Eltern die meisten Bücher auf den Index gesetzt. Betroffen sind auch viele Bilderbücher. Denn Druckwerke, in denen Tiere ohne Kleidung gezeigt werden, etwa Kühe und Schweine auf einem Bauernhof, seien den Jüngsten nicht zumutbar.

Wie Greg seine Schule retten will, erzählt er in "Kein Plan von nix", Band 18 der Reihe "Gregs Tagebücher". Seinem Schöpfer Jeff Kinney hat die schlaksige Gestalt mit rundem Kopf, Punktaugen, Strichmund, ovaler Nase und Kugelohren weltweiten Erfolg mit weit mehr als 200 Millionen verkauften Büchern verschafft. News erreicht Jeff Kinney in München.

ZUR PERSON Jeff Kinney wurde am 19. Februar 1971 in Fort Washington, Maryland, USA, geboren. Er wuchs in einem bürgerlichen Haushalt mit einer Schwester und zwei Brüdern auf. Ende der 1990er-Jahre begann er, den kleinen Helden seiner Comic-Romane zu entwickeln. 2007 erschien der erste Band, "Diary of a Wimpy Kid" in den USA. Der vorwitzige Gymnasiast mit schlaksigem Körper, rundem Kopf, Punktaugen, Strichmund und Kugelohren namens Greg Heffley erreicht heute fast 300 Millionen junge Menschen. Sein Schöpfer wurde 2009 vom amerikanischen "Time"-Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Personen der Welt aufgenommen. Jeff Kinney lebt mit seiner Frau und den beiden Söhnen in Massachusetts.

Herr Kinney, kennen Sie so desolate Schulen wie die Ihres kleinen Helden Greg?

Das ist eher eine allgemeine Erfahrung. Mein Buch ist eine Satire auf das gesamte amerikanische Schulsystem. Die Budgets werden enorm gekürzt, und die Kids müssen immer besser werden. Aber das ist in allen Bereichen so, auch im Arbeitsleben, sogar in der Kirche. Man erwartet, dass die Leute mit weniger Aufwand immer mehr leisten.

Ist das nicht auf der ganzen Welt so?

Ja, und es hat mir Spaß gemacht, dieses Problem ausführlich zu behandeln. Das ist das erste Buch, das ich komplett als Satire geschrieben habe. Ich hatte eher Bedenken, dass manches zu humoristisch geraten ist.

Die sind unbegründet. Ich will nicht zu viel verraten, aber wie Sie auf die Zensur von Büchern hinweisen, ist feinste Satire.

Ich wollte, dass es Kindern klar ist: Bücher zu verbieten, ist verrückt.

Das Bücherverbot, das derzeit in ihrem Land grassiert, nimmt groteske Ausmaße an. Stimmt es tatsächlich, dass in Texas, Utah und in Florida die Bibel wegen Darstellung von Gewalt und vulgären Szenen erst für die Oberstufen freigegeben ist?

Das höre ich zum ersten Mal. Aber das Verbieten von Büchern ist derzeit ein großes Problem in den Vereinigten Staaten.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Geschichten über Greg oder seinen Schulkollegen Rupert auf den Index kommen. Oder sind Sie auch betroffen?

Das ist schon vorgekommen, aber die Gründe waren meistens nicht ernst zu nehmen. Ich mache mir keine Sorgen, dass meine Bücher verboten werden, mir geht es um die anderer Autoren. Denn in den USA werden viele Bücher von nicht-weißen Autoren verboten. Viele Leute glauben, dass diese mit ihren Büchern bestimmte Pläne verfolgen, die nicht in ihre Weltanschauung passen. Es ist falsch, diese Bücher zu verbieten, denn Diversität ist immens wichtig. Ich denke, dass jedes Kind das Recht hat, sich in der Literatur auf eine positive Art und Weise repräsentiert zu sehen. Das ist essenziell für die seelische Gesundheit. Aber was da derzeit in den Vereinigten Staaten passiert, ist ansteckend. Das ist das Problem.

» Zensur? Die einzige Möglichkeit ist, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren «

Zensur gibt es von allen Seiten. Schreiben Sie nur über Weiße, empören sich all jene, die auf Diversität bestehen. Wie gehen Sie mit diesen Tendenzen um?

Die einzige Möglichkeit ist, an den gesunden Menschenverstand zu appellieren. Einerseits ist Amerika das Land der Freiheit, und auf der anderen Seite haben wir diese Leute, die vorgeben, Patrioten zu sein und andere Stimmen unterdrücken wollen. Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas einmal passiert. Das ist erschreckend. Ich habe mich gefragt, was ich als Schriftsteller unternehmen kann. Ich habe mich an ein paar Verleger und bat sie, für meine Buchtour in den Staaten Bücher zu spenden, in denen Diversität repräsentiert ist, also Bücher, die nicht nur von Weißen handeln, sondern unsere gesamte Bevölkerung repräsentieren. Elf Verleger haben mitgemacht. So konnten wir Bibliotheken 1.200 Bücher gratis anbieten. An jeder Station meiner Tour stellte ich einen nicht-weißen Schriftsteller vor. Ich selbst spendete auch 100.000 Dollar an Bibliotheken, damit sie Bücher kaufen können, nicht diverse Bücher, sondern Bücher im Allgemeinen. Am Ende ist aber auch ein solcher Betrag nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Was aber, wenn sich die Bibliotheken weigern, diese Bücher anzubieten?

Das kann ich nicht überprüfen. Ich mache den Bibliotheken keine Auflagen. Sie können die Bücher, die sie bekommen, weiterspenden oder Organisationen anbieten, die diese verwenden können.

Denken Sie beim Schreiben darüber nach, was Sie schreiben sollten sein darf und was nicht?

Nicht wirklich. Ich denke, je offener ich auftrete, desto mehr Gründe wird man finden, meine Bücher zu verbieten. Aber damit muss ich leben.

In Ihrem Buch zeigen Sie deutlich auf, dass Bücher noch gefragter sind, wenn sie verboten sind.

Das ist ganz natürlich. Wenn man jemandem sagt, dass er etwas nicht haben darf, dann will er es umso mehr. Es gibt eine Tradition in amerikanischen Buchhandlungen, wo es eine Woche der verbotenen Bücher gibt. Da werden Bücher angeboten, die aus zweifelhaften Gründen verboten worden sind.

Gibt es in Amerika schon Zensoren, die ihre Leseshows für Kids überwachen?

Zum Glück sind wir noch nicht so weit.

Erinnern die Bücherverbote nicht allmählich an die Bücherverbrennungen der Nationalsozialisten?

Dessen bin ich mir absolut bewusst. In meinem Land gibt es Leute, die Immigranten und Nicht-Weiße als Problem sehen, die meinen, die würden unsere Lebensweise bedrohen. Das größere Problem aber sind sie selber.

Kann dieses Problem im Wahljahr 2024 noch schlimmer werden?

Ja, denn es gibt Konservative, die sich so weit nach rechts orientieren, wie es nur möglich ist, um ein starkes Statement abzugeben. Wir sehen in den USA, dass es keine Grenzen gibt, wie weit man gehen kann. Die Leute sind regelrecht begeistert, wenn sie provozieren können. Im Wahljahr wird das alles noch schlimmer.

Gauben Sie, dass Trump wieder die Wahl zum Präsidenten gewinnen kann?

Ich hoffe nicht.

» Trump gegen Biden? Es geht um Demokratie oder Alleinherrschaft «

Viele halten Biden für zu alt, um noch einmal zu kandidieren. Sehen Sie das auch so?

Trump ist doch nur drei Jahre jünger. Aber diese Details sind belanglos, denn es geht bei dieser Wahl um Demokratie oder Alleinherrschaft.

Jetzt haben wir aber noch ein Problem: Antisemitismus, der auch vom Besitzer einer großen Internetplattform verbreitet wird. Verwenden Sie Twitter, das jetzt X heißt, noch?

Ich poste höchstens ein- oder zweimal im Monat etwas. Das Problem, das die meisten Schriftsteller und Journalisten haben, ist, dass es für diese Social-Media-Plattform keinen adäquaten Ersatz gibt. Wenn man als Journalist viele Menschen erreichen will, dann über die Plattform X, denn es gibt keine andere mit so einer starken Reichweite. Ich hoffe, dass es bald Ersatz gibt, aber ich habe nicht den Eindruck, dass es schon bald eine gibt.

Soll man seinen Account nach den antisemitischen Äußerungen von Elon Musk löschen? Angeblich hat er sie schon wieder relativiert.

Was dort passiert, kann man doch auf vieles übertragen. Genauso gut könnten Sie sagen, ich schalte diesen Sender nicht mehr ein, weil einer der Vorstände etwas macht, was ich ablehne. In den USA gibt es höchstens drei oder vier Medienkonzerne, und da sind oft fragwürdige Personen involviert. Wenn wir unsere Botschaften verbreiten wollen, müssen wir da schon einiges schlucken und verstehen, dass es da keine Lösung gibt.

Wie würden Sie Kindern ein Thema wie Antisemitismus erklären?

Ich denke, das ist nicht meine Aufgabe. Dieses Thema ist zu groß, zu schwer für den Stil meiner Bücher. Da müsste ich ein komplett anderes Buch schreiben.

Haben Sie einen Rat, wie man Kinder heute durch diese Zeiten begleitet?

Das nicht, aber ich hoffe, das die Eltern entsprechend sensibilisiert sind und ihre Kinder moralisch begleiten können. Meine Frau und ich versuchen, unsere Kinder anständig zu erziehen. Aber das ist nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich, denn Kinder müssen ihre eigenen Entscheidungen treffen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Kinder die Zeiten der Pandemie gut überstanden haben? Oder gibt es noch eine Art von Trauma?

Das Leben in den USA ist wieder ziemlich normal, aber es wird lange dauern, bis man wirklich herausfindet, was die Pandemie bei kleinen Kindern ausgelöst hat, besonders, was den Verlust sozialer Kontakte betrifft, die so wichtig sind. Was mich die Pandemie gelehrt hat, ist, wie sehr wir diese Kontakte brauchen. Ich denke, dass auch Kinder persönliche Begegnungen wieder mehr schätzen werden.

» Meine Bücher sind da, um zu unterhalten «

Kommen wir noch einmal auf Greg und sein aktuelles Abenteuer "Kein Plan von nix" zurück. Wollen Sie mit diesem Buch Kinder motivieren, mehr zu lernen?

Das Besondere an meinen Büchern ist doch, dass sie keine Botschaft haben. Viele Schriftsteller, die für Kinder schreiben, beginnen mit einer Lektion. Da steht die Frage am Beginn: Was will ich Kinder lehren? Natürlich ist es wichtig, dass es solche Bücher gibt. Aber meine Bücher sind da, um zu unterhalten. Humor hat für mich die höchste Priorität. Wenn ich nicht lustig bin, dann mache ich meinen Job nicht richtig. Meine Bücher erteilen keine Lektion in Moral, aber ich denke: Was passiert, wenn Kinder auch nur eines meiner Bücher zu Ende lesen? Dann haben sie ein Erfolgserlebnis und sind vielleicht motiviert, andere Bücher zu lesen. Sie beginnen vielleicht, eine Liebe zum Lesen zu entwickeln. Sie lernen, dass Lesen das reinste Vergnügen ist. Dann setzen sie mit größeren Büchern fort, und in zwanzig Jahren werden sie leidenschaftlich Zeitungen, Magazine und Romane lesen. Und das hat mit meinen Büchern begonnen. Was Gregs Tagebücher leisten können, liegt in ihrer Kraft, Kinder zum Lesen zu motivieren, ihnen zu vermitteln, wie gut Lesen ist.

Wie erklärt man Kindern heute die Weltnachrichten, die ständig von Kriegen berichten?

Ich weiß nicht, wie ich solche ernste Themen wie Krieg beschreiben sollte, aber ich habe viel darüber nachgedacht, was der Job eines Humoristen ist. Manchmal geht es darum, Licht in etwas zu bringen. In diesem Buch habe ich mir das Verbot von Büchern vorgenommen, das derzeit ein großes Problem in den Vereinigten Staaten ist. Denn schließlich ist es die Aufgabe eines Humoristen, die Leute durch ihren Alltag zu begleiten und sie zum Lachen zu bringen, wenn alles so ernst ist. Ich habe versucht, herauszufinden, was meine Rolle in dieser Welt ist, wo mein Platz ist, meine Linie.

Und wo?

Das versuche ich noch immer, herauszufinden. Mit meinen 52 Jahren gehe ich diesen tiefgehenden Fragen nach. Ich habe das Gefühl, es bedarf vieler kleiner Schritte, herauszufinden, was mein Ziel ist und was ich Gutes tun kann.

Stimmt mein Eindruck, dass Ihnen die Geschichten nie ausgehen?

Die gehen mir immer aus. Es gibt viele Schriftsteller, denen fliegen die Ideen nur so zu, aber nicht mir. Aber am Ende habe ich doch immer genug für das nächste Buch.