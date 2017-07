Auf seinem Motorrad ist "Jedermann"-Darsteller Tobias Moretti samt Ehefrau Julia am Sozius zur traditionellen Premierenfeier im Stieglkeller unweit des Domplatzes gekommen. So feucht der Theater-Abend dank Regen begonnen hatte, startete die Feier ziemlich trocken: Ohne einen Tropfen des Gerstensaftes zu verschütten, meisterte Moretti samt Buhlschaft Stefanie Reinsperger den Jedermann-Bieranstich.

Das Bier floss nach ein paar kräftigen Schlägen. Überschattet war die Feier ein wenig vom Umstand, dass durch einen Gewitterregen die "Jedermann"-Premiere nicht unter freiem Himmel stattfinden konnte. Noch zuvor hatten die Veranstalter bis zur letzten Minute taktiert, ehe man sich zur Übersiedlung des Schauspielortes ins Innere entschied. Regenschirme waren Mangelware, viele der rund 2.500 Premierengäste kamen nicht ganz trocken ins Festspielhaus.

© APA/FRANZ NEUMAYR Tobias Moretti beim Bieranstich

"Natürlich ist es schade, dass wir nicht am Domplatz spielen konnten. Aber auch die Generalprobe hatte es verregnet und so hatten wir wenigstens einen zusätzlichen Probentag im Festspielhaus", sah Tobias Moretti die Sache im APA-Gespräch betont optimistisch. "Überwältigt und mit einer gehörigen Portion Lampenfieber" war Buhlschaft Stefanie Reinsperger, die zur Feier stilecht im Salzburger Dirndlkleid erschien. Auch "Jedermann-Tod" Peter Lohmeyer zog abseits der Bühne im Stiegl-Keller die Blicke auf sich. Nach seiner Trennung von Sarah Wiener zeigte er sich mit seiner neuen Freundin, der deutschen Journalistin Leonie Seifert. Er war über die verregnete Premiere schon mehr enttäuscht: "2.500 Besucher im Freien, in dieser gewaltigen Kulisse des Domplatzes, das kann man nicht ignorieren".

© APA/FRANZ NEUMAYR Tobias Moretti, Stefanie Reinsperger und Braumeister Christian Pöpperl

Medienmanager Hans Mahr beurteilte die verwässerte Premiere mit gemischten Gefühlen: "Gesehen muss man den Jedermann auch mal in Festspielhaus haben. Aber lieber schaue ich schon draußen." Mahr kam übrigens als treuer Premierengast direkt von seiner Reha am Chiemsee. Nach einer Hüft-OP musste er auf Krücken den "Jedermann" besuchen. Mitgefeiert haben neben den Schauspielern noch Regisseur Michael Sturminger, Festspielintendant Markus Hinterhäuser und Festspielprotokollchefin Suzanne Harf. Weiters unter den Premierengästen: Bundesminister Andrä Rupprechter mit Ehefrau Christine. Er hatte seinen deutschen Amtskollegen Christian Schmidt und dessen Frau Ria zu Gast.

© APA/NEUMAYR/MMV Tobias Moretti und Peter Lohmeyer

Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit Ehefrau Christine, Altlandeshauptmann Franz Schausberger mit Gattin Heidi und Vizebürgermeister Harald Preuner mit Gattin Alexandra durften bei dem Pflichttermin natürlich nicht fehlen. Elisabeth Prinzessin Auersperg Breunner mit Sohn Aloisius, die Schauspieler Andrea L'Arronge, Gregor Bloeb, Michael Ostrowski, Petra Morze, Sunnyi Melles und Nicole Beutler ließen sich die Feier ebenfalls nicht entgehen.