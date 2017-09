Japan fordert Umsetzung von Sanktionen gegen Nordkorea

Japans Ministerpräsident Shinzo Abe hat die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea wegen seiner wiederholten Raketentests gefordert. Die internationale Gemeinschaft müsse geeint bleiben, schrieb Abe in einem Gastbeitrag für die "New York Times" am Sonntag. Nordkorea hatte erst am Freitag eine Rakete über Japan hinweg geschossen und Anfang September seine sechste Atombombe getestet.

Solche Tests verstießen gegen die UN-Resolutionen und zeigten, dass Nordkorea auch die USA und Europa erreichen könne, schrieb Abe. Diplomatie und Dialog mit Nordkorea funktionierten nicht. Stattdessen müsse die internationale Gemeinschaft Druck auf Nordkorea ausüben, forderte der japanische Regierungschef.

Die Nordkorea-Krise dürfte ein bestimmendes Thema bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) in dieser Woche in New York sein. Vor einer Woche hatten die 15 Mitglieder des UN-Sicherheitsrates einstimmig verschärfte Sanktionen gegen das weitgehend isolierte Land beschlossen.