Über drei Wochen lang suchten die Kandidaten von "Love Island" nach der großen Liebe. Und in der Tat haben sich etliche Pärchen bei der RTL-II-Kuppelshow gefunden. Den Sieg holten sich Jan und Elena, die sich innerhalb der drei Wochen gleich mehrmals trennten und versöhnten.

Insgesamt vier Paare schafften es ins von Jana Ina Zarrella und ihrem Mann Giovanni moderierten Finale am Montagabend. Für Anthony und Donna war es rasch vorbei, Chetrin und Mike (auch bekannt als "Barbie und Ken") wurden Dritte. An sich schien das Traumpaar Julian und Stephie den Sieg bereits fix in der Tasche zu haben, doch kurz vor dem Finale wandten sich sich mit ehrlichen Worten an ihre Fans und verkündeten, bereits vor einigen Jahren eine Beziehung geführt zu haben. "Wir waren vor drei Jahren schon mal zusammen. Das ging allerdings nur zwei Monate lang. Dann haben wir uns aus den Augen verloren und hier bei 'Love Island' wieder getroffen. Man ist reifer geworden, man hat sich weiterentwickelt und es hat einfach Boom gemacht."

Stephanies und Julians Beichte! Das solltet ihr vorm Voting wissen! #loveisland #loveislandde Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de) am 1. Okt 2017 um 14:18 Uhr

Die Zuschauer dürften ihre Beichte nicht so toll gefunden haben, denn sie wählten nicht die Favoriten zum Traumpaar, sondern Jan und Elena, die es schafften, sich innerhalb der drei Wochen gleich mehrmals zu trennen und zu versöhnen. "Du bist ein wundervoller Mensch. Ich bin froh, dich zu lieben, so wie du bist. Mit dir ans Ende zu kommen, ist ein Hauptgewinn!", meinte Elena im Finale. "Unsere Beziehung war nicht immer einfach. Ich freue mich, mit dir die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre zu verbringen", erklärte Jan.

Unser Gewinnerpaar steht fest! Herzlichen Glückwunsch Jan und Elena! ♥️𯝝 #loveisland #loveislandde #loveislandfinale Ein Beitrag geteilt von Love Island (@loveisland.de) am 2. Okt 2017 um 13:01 Uhr

Die erste harte Probe hat die Liebe von Jan und Elena bereits überstanden. Im Finale hatte der 28-Jährige die Qual der Wahl: Entweder 50.000 Euro mitnehmen oder sich den Gewinn mit Elena teilen. Ein knifflige Prüfung für ein Paar, das erst seit knapp drei Wochen eine On-Off-Beziehung führt. Doch Jan entschied sich für seine Liebste und eine gemeinsame Zukunft. Man darf gespannt sein, wie lange die Liebe abseits der Kameras nun tatsächlich hält.