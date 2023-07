"50 Jahre Roland Kaiser": Tour und Tribute-Show angekündigt

Der deutsche Schlagerstar Roland Kaiser (71) feiert kommendes Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum mit einer Tournee. Unter dem Motto "50 Jahre - 50 Hits!" wird Kaiser ab 26. Mai in verschiedenen Städten auftreten, teilte der Veranstalter Semmel Concerts am Sonntag mit. Außerdem soll der Entertainer Giovanni Zarrella (45) Anfang 2024 im ZDF eine große Tribute-Show mit dem Titel "50 Jahre Roland Kaiser" präsentieren.

Roland Kaiser gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern in Deutschland. Der Hit "Santa Maria" verhalf ihm 1980 zum Durchbruch. Der Auftakt zur Jubiläumstournee ist laut Semmel Concerts am 26. Mai in Bad Segeberg geplant, weitere Auftritte führen den Sänger unter anderem nach Hannover, München, Köln und Leipzig.

Das TV-Event soll am 16. Dezember in der Baden-Arena in Offenburg aufgezeichnet werden. Einen Tag zuvor findet die öffentliche Generalprobe statt. In der Show "50 Jahre Roland Kaiser" blicke Zarrella zurück auf Kaisers außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Er präsentiere "ein abwechslungsreiches Programm mit den größten Hits des Kaisers, gesungen von Künstlerkolleginnen und -Kollegen, exklusiven Live-Momenten und vielen hochkarätigen Gästen", hieß es. Die Ausstrahlung sei für den Jahresbeginn 2024 im ZDF geplant.