100 Jahre Niederösterreich: ORF veröffentlichte Bildband

Der ORF Niederösterreich hat zum 100-Jahr-Jubiläum des Bundeslandes einen Bildband über ein Jahrhundert Geschichte herausgegeben. Quer durch alle Regionen und Landesviertel begegnet man darin in Alltagsgeschichten ebenso wie im weltpolitischen Geschehen den Momenten, die das Jahrhundert in Niederösterreich geprägt haben, hieß es in einer Aussendung.

Der ORF Niederösterreich habe mehr als die Hälfte dieser 100 Jahre - 55 Jahre - die Menschen begleitet. "Dieses Buch ist eine Zeitreise durch die wechselhafte Geschichte Niederösterreichs kompakt zusammengefasst und eindrucksvoll bebildert", erklärte Landesdirektor Robert Ziegler. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) meinte: "Nur wer seine eigene Geschichte kennt und vor allem auch versteht, kann die richtigen Entscheidungen am Weg nach vorne treffen. Da kommt dem ORF eine ganz wesentliche und zentrale Rolle zu als Wissensvermittler."