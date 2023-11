15 Jahre im Duo: Schwarzjirg und Danner feiern bei Café-Puls

Mehr als 1.500 Mal haben Bianca Schwarzjirg und Florian Danner gemeinsam das "Café Puls"-Publikum in den Morgenstunden mit ihrer Moderation begleitet. Das macht die beiden laut Puls 4 zum TV-Paar mit den meisten gemeinsamen Sendungen im österreichischen Fernsehen. Der Privatsender nimmt das 15-jährige Jubiläum der beiden zum Anlass, vom 6. bis 10. November Teamwork in den Fokus zu rücken. Täglich ab 5.30 Uhr sind herausragende Teams ins Puls 4-Frühstücksfernsehen eingeladen.

Als "unglaublich" bezeichnet Danner gegenüber der APA den Fakt, dass er mit Schwarzjirg das längstdienende TV-Moderationsduo hierzulande bildet. "Was ist mit den legendären 'Zeit im Bild'-Prächen von früher, Danielle Spera und Horst Friedrich Mayer oder Hannelore Veit und Josef Broukal oder Lizzy Engstler und Wolfram Pirchner im früheren 'Willkommen Österreich'. Das sind doch immer noch die Fernsehpärchen. Aber sie waren tatsächlich alle keine 15 Jahre 'zusammen'", so der Moderator, der sich und Schwarzjirg als "grundverschieden" bezeichnet. "Wir hätten uns im echten Leben vermutlich nie getroffen", meint Danner.

Dass es trotzdem zwischen den beiden so toll klappt, hängt mit "Respekt, Verständnis und Vertrauen" zusammen, zeigt sich Schwarzjirg überzeugt. "So kommt man auch über schwierige Tage oder anstrengende Zeiten immer gut miteinander aus." Die Arbeit bei "Café Puls" fühle sich dann hin und wieder auch nach mehr als das an. Etwa als Schwarzjirg einst in Mutterschutz ging. "Flo hat auf Sendung ein umgetextetes Lied am Klavier gespielt und mit dem Rest des Teams gesungen und sogar organisiert, dass mein Mann geheim ins Studio kommt und mich offiziell abholt. Das war schon ein sehr persönlicher Moment im Fernsehen, der sich sehr nach Familie angefühlt hat", erinnert sich die Moderatorin.

Als "riesige Herausforderung" sieht Danner den Umstand, dass man als Moderator einer Frühstücksfernsehsendung weit früher als das Publikum aufstehen muss. Um halb Drei, mitten in der Nacht, ist es für ihn soweit. In den 15 Jahren haben die beiden mehrere Varianten ausprobiert, wie sie am besten aus ihren Betten finden - vom Handyalarm über klassische alte Wecker ohne Snooze-Taste bis hin zu gegenseitigen "Wakeup-Anrufen" zu Beginn ihrer "Café Puls"-Karriere. Dass das an die Substanz geht, wird wohl kaum jemand in Frage stellen. Ist also noch Energie für weitere 1.500 Sendungen vorhanden? "Also ob es nochmal 1.500 Sendungen werden, bezweifle ich. Wobei, wer weiß... Vielleicht gibt es dann ein Senioren-'Café Puls'. Sag niemals nie, man weiß nie was kommt", wagt Schwarzjirg keine Prognose.

Prognostizierbar ist dagegen bereits, wer aller von Montag bis Freitag bei den beiden im Studio zu Gast sein wird, um als Teamwork-Role-Models zu fungieren: Müllmänner, die seit Jahren Wind und Wetter trotzen, Kasperl & Petzi, die Zauberkünstler Thommy Ten und Amélie von Tass, die Band Cari Cari, die Wiener Sängerknaben oder auch Skispringerin Eva Pinkelnig mit ihrem Team. Auch laden Danner und Schwarzjirg 15 Zuschauerinnen und Zuschauer mit ihren Arbeits- und Vereinskollegen für ein Wochenende ins Hotel Sacher ein. Neben dem Naschen einer Sachertorte steht auch ein Dinner über den Dächern von Wien und der Besuch diverser Sehenswürdigkeiten an. Die Jubiläumswoche ist abseits von Puls 4 auch beim Streaminganbieter Joyn abrufbar.