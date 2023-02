Ein Jahr Krieg in der Ukraine: ORF setzt Schwerpunkt

Vor rund einem Jahr - am 24. Februar 2022 - startete der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das Jubiläum des folgenschweren Tages nimmt der ORF ab Dienstag, 14. Februar, zum Anlass für umfangreiche Berichterstattung zum Thema. Teil des Programms ist etwa die "Menschen & Mächte"-Neuproduktion "Ukraine - Der lange Kampf um Unabhängigkeit" am 14. Februar um 22.35 in ORF 2, in der den historischen Wurzeln des Krieges nachgespürt wird.

Auch drei "WELTjournal"- bzw. "WELTjournal +"-Reportagen berichten über den Krieg: Am 22. Februar um 22.30 Uhr ist "Ukraine - ein Jahr Krieg" in ORF 2 mit einem Bericht aus der von der ukrainischen Armee befreiten Stadt Cherson zu sehen. "Russland - Alltag im Krieg" zeigt am 1. März um 22.30 Uhr, wie Menschen in Russland mit dem Krieg umgehen, um 23.05 Uhr folgt eine Dokumentation über die Söldner-Armee "Gruppe Wagner". Am 18. Februar gibt es ab 20.15 Uhr in ORF III vier neue Folgen im "zeit.geschichte"-Abend - etwa Porträts von Waldimir Putin und Wolodymyr Selenskyj. Ein zweiter "zeit.geschichte"-Abend zum Thema folgt am 25. Februar. Am 23. Februar beleuchtet "Eco Spezial" um 22.30 Uhr in ORF 2 die wirtschaftlichen Folgen des Krieges, an dem Tag wird der Krieg auch in der "Runde der ChefredakteurInnen" ab 21.05 Uhr in ORF III zum Thema.

Auch Ö1 widmet sich von 18. bis 26. Februar der Ukraine: Unter dem Titel "Vertrieben vom russischen Angriffskrieg" wird etwa von 20. bis 23. Februar jeweils ab 9.05 Uhr "Radiokolleg" ausgestrahlt, in "Gedanken für den Tag" ist von 20. bis 25. Februar ab 6.56 Uhr die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk zu hören, "Spielräume Spezial" lässt am 26. Februar um 17.10 Uhr "Lieder im Krieg aus der Ukraine, aus Belarus und Russland" ertönen.