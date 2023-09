34-Jähriger wurde in Wiener Neustadt erschossen

In Wiener Neustadt ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein 34-Jähriger erschossen worden. Auf den Mann war dreimal gefeuert worden, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl mit. Als Tatverdächtiger gilt ein 42-Jähriger, der mit einem Pkw in Richtung Ungarn geflüchtet ist. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Schauplatz der Bluttat gegen 0.30 Uhr war der Parkplatz eines Kinobetriebs in der Wiener Neustädter Stadionstraße. Das Opfer ist laut Polizei ein türkischer Staatsbürger. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.