85-Jähriger in Vorarlberg getötet

In Feldkirch ist in der Nacht auf Sonntag ein 85 Jahre alter, pflegebedürftiger Mann in seiner Wohnung durch mehrere Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er kurze Zeit später verstarb. Nach Auskunft der Polizei konnte der dringend tatverdächtige 30 Jahre alte Sohn bis zum späten Nachmittag noch nicht einvernommen werden. Die Hintergründe der Tat waren deshalb vorerst noch völlig unklar.

Der Tatverdächtige sei in schlechter psychischen Verfassung, so die Polizei. Sie ließ allerdings offen, ob der 30-Jährige aufgrund der Tat in diesem Zustand ist oder aufgrund einer Krankheit

Die Tat soll vom Sohn zwischen 2.00 und 3.00 Uhr verübt worden sein. Er war noch in der Wohnung festgenommen worden. Die laufenden Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen.