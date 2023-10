26-Jähriger nach Messerattacke auf Frau in OÖ festgenommen

Ein 26-Jähriger, der Dienstagabend in Regau (Bezirk Vöcklabruck) eine 34-Jährige mit einem Messer verletzt haben soll, ist Mittwochvormittag im Innviertel festgenommen worden. Der Israeli, der aus München kam, und die Niederländerin dürften einander gekannt haben, bestätigte die oö. Polizei Medienberichte. Die Attacke fand im Bereich ihres Wohnhauses in Regau statt. Nach dem Täter wurde seit dem Abend gefahndet. Die Frau sei außer Lebensgefahr, mehr war vorerst nicht bekannt.

(S E R V I C E - In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter ; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)