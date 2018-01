Jack Nicholson und Sean Penn sind Weltklasse-Schauspieler, die zusammen fünf Oscars und zahlreiche Nominierungen zu Buche stehen haben. Nun könnten die beiden quasi bald zur Verwandtschaft des jeweils anderen gehören, denn angeblich datet Nicholsons Tochter Lorraine Penns Sohnemann Hopper.

Im November 2017 trafen die 27-jährige Lorraine Nicholson und der 24-jährige Hopper Penn bei einer Party des American Film Institute aufeinander und posierten zusammen auf dem Roten Teppich. Die Tochter von Jack Nicholson und Rebecca Broussard postete sogar ein Bild davon auf Istagram und versah es mit Herzchen.

Zwei Promi-Sprösslinge, die zusammen am Red Carpet posieren. Man dachte sich nicht viel dabei. Doch nun berichtet "Radar Online", die beiden seien seit dem Event unzertrennlich. "Lorraine hat den ersten Schritt gemacht. Sie hat einen starken Charakter, sie weiß, was sie will, während er ein Bad Boy wie sein Dad ist. Sie passen perfekt zusammen", wird ein Insider zitiert. Die Beziehung der beiden soll "ziemlich ernst" sein, derzeit seien aber nur ihre engsten Freunde eingeweiht.

© Getty Images/Frazer Harrison Lorraine mit ihrem Vater Jack Nicholson

Lorraine Nicholson und Hopper Penn hat es beide nach Vorbild ihrer Väter ins Schauspielbusiness gezogen. "Sie kennen einander praktisch schon ihr ganzes Leben ... aber vor sechs Monaten hat ihre Liebesbeziehung begonnen", wird ein Insider zitiert.

© Getty Images/Michael Kovac Sean Penn mit seiner Tochter Dylan und seinem Sohn Hopper

Die prominenten Eltern sollen die Liaison gutheißen, wird berichtet. Doch während Sean Penn einfach nur erfreut ist, soll Jack Nicholson sie wie ein Adler beäugen. Kein Wunder, geht es doch um sein geliebtes Töchterchen. Sean wiederum dürfte stolz sein auf den guten Fang seines Sohnes, der genau wie Tochter Dylan, die als Model aktiv ist, aus seiner Ehe mit "House of Cards"-Star Robin Wright stammt.