IWF rechnet mit weiter schwachem Wachstum der Weltwirtschaft

Der Internationale Währungsfonds rechnet mit einem weiterhin mauen Wachstum der Weltwirtschaft. Im Kampf gegen die hohe Inflation empfiehlt der IWF, nicht zu früh mit Zinserhöhungen aufzuhören, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Organisation hervorgeht. Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20), deren Finanzminister sich Anfang kommender Woche treffen, müssten dafür sorgen, die Spaltung zwischen armen und reicheren Staaten abzumildern.

Bei der Inflation scheine das Schlimmste überstanden zu sein, schrieb IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in einem Blog. Allerdings lägen die Teuerungsraten noch deutlich über den jeweiligen Zielen der Notenbanken. Erfahrungen der Vergangenheit lehrten, ein zu früher Kurswechsel in der Geldpolitik könne die erreichten Erfolge schnell wieder zunichtemachen. Die Notenbanken müssten daher auf ihrem Zinserhöhungskurs bleiben, bis die Inflation länger im Zielbereich liege. In der Eurozone sind dies zwei Prozent. Die Finanzpolitik müsse wieder Puffer aufbauen für künftige Krisen.

Mittelfristig wird die Weltwirtschaft laut IWF nur um rund drei Prozent pro Jahr zulegen, 2023 dürften es 2,8 Prozent werden. Zum Vergleich: Der Durchschnitt der Jahre 2000 bis 2019 lag bei 3,8 Prozent. Der Löwenanteil des Wachstums in diesem Jahr dürfte aus der Region Asien/Pazifik kommen. Die jüngsten Wirtschaftsdaten seien gemischt ausgefallen.

Die G20-Finanzminister treffen sich am Montag und Dienstag in Gandhinagar im Nordwesten von Indien. Themen dabei sind unter anderem mehr Kredithilfen für Entwicklungsländer, der Umgang mit überschuldeten Staaten sowie die Regulierung von Kryptowährungen. Indischen Regierungsvertretern zufolge wird es bei der Bewertung des russischen Angriffs auf die Ukraine erneut keinen Konsens geben. Streitigkeiten darüber hatten die jüngsten Treffen überschattet.