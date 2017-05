Am Wochenende fanden nicht nur die Hochzeiten von Pippa Middleton und Victoria Swarovski statt, sondern auch die Taufe von Iva Schells Töchterchen Victoria.

Wie Iva Schells Managerin Marika Lichter berichtet, fand die Taufe von Victoria Katharina Luise Schell am 20. Mai in der Kirche St. Nikolaus in Preitenegg statt. Durchgeführt wurde sie von Kaplan Oliver Rothe vom Dom St. Viktor in Xanten. Iva und ihr verstorbener Ehemann Maximilian Schell kannten ihn schon seit einigen Jahren, die Sängerin ist auch nach dem Tod ihres Gatten mit ihm in freundschaftlichem Kontakt geblieben.

© Daniela Gassner Victoria Schell bei ihrer Taufe

Victorias Taufpaten sind Ingrid Kreuzer, eine Cousine Maximilian Schells, Ivas langjährige Freundin Daniela Gassner und der Bariton Erwin Belakowitsch, ebenfalls ein langjähriger Freund. Die Taufzeremonie war sehr feierlich und traditionell und entsprach der christlichen Erziehung Ivas. "Mir ist diese Taufe essentiell, ich möchte meiner Tochter Werte mitgeben, die auch mir entsprechen, das ist meiner Meinung nach in der heutigen Zeit sehr wichtig", betont Iva Schell die Wichtigkeit der Zeremonie.

Das Mädchen war bei der Zeremonie guter Laune, danach gab es für die rund 60 geladenen Gäste ein gemeinsames Mittagessen im Landgasthof "Hanslwirt" in Preitenegg. Viktorias Verwandte väterlicher- und mütterlicherseits erlebten eine sehr harmonische, gemütliche Feier, bei der sich Iva Schell auch bei allen Freunden für die große Unterstützung der letzten Monate bedankte. Zum Abschluss des Tages wurde im engsten Kreis gemeinsam mit Kaplan Oliver Rothe am Grab von Maximilian auf der Alm noch ein Gebet gesprochen.

Iva Schells Tochter Victoria erblickte im September 2016 das Licht der Welt, der Vater des Mädchens ist Kari Noé ein Großcousin des verstorbenen Maximilian Schell. Die Beziehung scheiterte jedoch bereits während Ivas Schwangerschaft.