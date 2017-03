Auf der weltgrößten Tourismusmesse, der ITB in Berlin, präsentieren derzeit 10.000 Aussteller aus 184 Ländern und Regionen die schönsten Reiseziele in nah und fern. Auch Österreich zeigt dort Flagge und stellt sich dem Kampf um neue Gäste.

Berlin. Österreich braucht sich auf der ITB nicht zu verstecken: Auch wenn insgesamt 10.000 Aussteller aus 184 Ländern an 1.092 Messeständen auf 160.000 Quadratmetern Fläche die neuesten Produkte und Trends der globalen Tourismusbranche zeigen, die Angebotspalette der heimischen Anbieter kann sich in Sachen Qualität und Vielfalt sehen lassen. Wenn Botswana, das offizielle ITB-Partnerland 2017, auf nachhaltigen Tourismus setzt, ist das ein Thema, das in Österreich schon seit langem im Trend liegt. Selbst der heimische Messeauftritt ist mit dem "Österreichischen Umweltzeichen Green Meetings & Events" zertifiziert.

In Summe sind am 1.241 Quadratmeter großen Österreichstand 75 Aussteller vertreten – von unbekannteren Regionen wie den Sölktälern über Imperial Austria bis zu Fixstartern wie dem Arlberg oder Kärnten. Kulinarischer Partner der Österreich Werbung (ÖW) ist heuer Tirol; im Österreich Cafe werden unter der Regie von Spitzenkoch Franz Raneburger regionale Spezialitäten kredenzt. Optisch wird mittels echter Bäume und Pflanzen eine kleine Naturlandschaft inszeniert, die zum Verweilen einladen und kurze Momente der Ruhe im Messetrubel ermöglichen soll.

Hohe Vorgaben

Die Konkurrenz auf der ITB ist jedenfalls groß und zudem liegt auch die Latte für die heimische Branche hoch: Nachdem im Vorjahr erstmals 140 Millionen Nächtigungen übersprungen (140,9 Millionen bzw. plus 4,2 Prozent gegenüber 2015), ist ein Halten dieses Wertes schon ein Erfolg, wie die Chefin der Österreich Werbung, Petra Stolba, und WKO-Branchenobfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher vor Medienvertretern betonten. Immerhin gab es im heurigen Winter bisher ein leichtes Nächtigungsminus und die Erträge der Betriebe sind weiter unter Druck.

Deshalb buhlen ÖW und 75 österreichische Aussteller auf der ITB weiter um internationale Gäste, knüpfen Kontakte mit globalen Reiseanbietern und bemühen sich vor allem auch um die wichtigen deutschen Gäste. Immerhin ist unser Nachbarland mit 52,7 Millionen Nächtigungen und einem Anteil von 37 Prozent an den Gesamtnächtigungen Österreichs wichtigster Herkunftsmarkt. Bei Kurzreisen ist die Alpenrepublik bei den Deutschen mit Abstand am beliebtesten und auch im Ranking der beliebtesten Destinationen für mehr als fünf Tage Reisen liegt Österreich hinter Deutschland, Spanien, Italien und der Türkei auf Platz fünf.

Digitaler Wandel

Dem generellen Trend zu mehr Kurzreisen wird auch in der Kommunikation mit den passenden Angeboten begegnet. "Neben einer ganzjährigen Kurzurlaubskampagne haben wir im Winter 2016/17 zusätzlich auf das Thema Winterzauber gesetzt und gezielt potenzielle Urlauber angesprochen, die Genuss und Erholung abseits des Wintersports suchen", sagt Stolba, die sich derzeit – so wie die gesamte Branche – voll dem Thema Digitalisierung widmet.

Der digitale Wandel durchdringe alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche und stelle ganze Wertschöpfungsketten auf den Kopf. "Wollen wir eine der erfolgreichsten Tourismusdestinationen der Welt bleiben, müssen wir uns auch auf allen Ebenen des Tourismus intensiv mit der Digitalisierung auseinandersetzen", so Stolba. "Die Digitalisierung ist längst einer der bestimmenden Wettbewerbsfaktoren und eine absolute Notwendigkeit für jeden einzelnen Betrieb", ergänzt Nocker-Schwarzenbacher. "Beispielsweise wollen rund 67 Prozent der Gäste nicht in ein Hotel zurückkehren, das unzureichenden 'drahtlosen‘ High-Speed-Zugang bietet."

Wer heute am Ball und damit erfolgreich bleiben will, muss auch in die Tasche greifen: Ein durchschnittliches 4-Sterne-Hotel mit rund 100 Betten etwa, das als Ganzjahresbetrieb geführt wird, muss in fünf Jahren mit mindestens 60.000 Euro - für Website und Online-Marketing – rechnen, so die Tourismus-Obfrau. Es gibt aber umfangreiche Förderungen, wie der Chef der Tourismusbank ÖHT, Wolfgang Kleemann, betont.

Bei der ÖW wiederum sind bereits mehr als 50 Prozent der ÖW-Marketingmaßnahmen digital. Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf Bewegtbild, wobei mit der Präsentation des ersten interaktiven 360Grad-Videos auf der ITB auch neue Maßstäbe gesetzt werden sollen. Bei einem virtuellen Spaziergang durch das Kunsthistorische Museum in Wien kann man sowohl unterschiedlichen Handlungen folgen, als auch viele zusätzlichen Informationen direkt im Film erhalten. Stolba will die digitale Transformation weiter vorantreiben: "Unsere Vision ist, in einer digitalen Welt persönlich zu kommunizieren. Und in Echtzeit der richtigen Person die richtige Botschaft zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal senden."

Gastgeber im Mittelpunkt

Thematisch steht die Österreich-Präsenz auf der ITB heuer erneut unter dem Motto #austriantime. Lag der Fokus in den vergangenen Jahren auf Österreichs Naturräumen, die es den Menschen ermöglichen, die Fremdbestimmtheit des Alltags auf ein natürliches Zeitmaß der Landschaft und in weiterer Folge auf das eigene, innere Tempo zu übertragen, stehen dieses Jahr die österreichischen Gastgeberinnen und Gastgeber im Mittelpunkt.

Denn diese spielen bei der Suche nach individueller Entfaltung im Urlaub eine wichtige Rolle – und stehen 2017 im Zentrum der weltweiten ÖW-Kommunikationsaktivitäten. Bei der gleichlautenden Kampagne, die am 1. März in sechs Märkten startete, verfolgt die ÖW einen crossmedialen Marketing-Mix, welcher On- und Offlineaktivitäten miteinander vereint. Neben einer Social-Media-Kampagne kommen auch Videos 14 österreichischer Gastgeber zum Einsatz: Darin beschreiben diese ihre ganz spezielle #austriantime, die sie mit viel Sorgfalt gestalten und ihre Gäste daran teilhaben lassen.