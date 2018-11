Italienischer Regisseur Bernardo Bertolucci gestorben

Der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci ist im Alter von 77 Jahren in Rom gestorben. Dies berichtete die römische Tageszeitung "La Repubblica" am Montag. Der Autor von Meisterwerken wie "Der letzte Tango in Paris" und "Der letzte Kaiser" war schon seit mehreren Jahren krank und saß wegen einer misslungenen Bandscheiben-Operation im Rollstuhl.

