Italienische Regierung wird vereidigt

Die neue Regierung um die italienische Wahlsiegerin und Rechtspopulistin Giorgia Meloni wird am Samstag um 10.00 Uhr vereidigt. Die 45-jährige Chefin der ultrarechten Partei "Fratelli d'Italia" (Brüder Italiens - FdI) rückt damit zur ersten italienischen Regierungschefin auf. Die 45-jährige Meloni stellte am Freitagabend ihre Ministerliste vor. Die neue Regierungsmannschaft besteht aus 24 Mitgliedern, darunter sechs Frauen.

Nach der Vereidigungszeremonie im Quirinal, dem Sitz des italienischen Staatschefs Sergio Mattarella, am Samstag wird der scheidende Premier Mario Draghi seiner Nachfolgerin am Sonntag das Amt übergeben. Danach muss sich die neue Rechtsregierung einer Vertrauensabstimmung im Parlament unterziehen, was im Laufe nächster Woche erfolgen soll.