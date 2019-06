Mit nur 4 Zutaten ist dieses Rezept äußert einfach und schnell gemacht. Dementsprechend anfängerfreundlich ist das Video, in dem alles Schritt für Schritt erklärt wird.

Zutaten für 2 Portionen:

250 g Ricotta

180 g Mehl

40 g Parmesan

1 Ei

etwas Salz und Pfeffer

Mehl zum Bestäuben



Zubereitung:

Alle Zutaten in eine Schüssel geben, vermischen und zu einem Teig verkneten.

Zu fingerdicken Rollen formen, in kleine Stücke schneiden und bemehlen.

Auf einem mit Mehl bestäubten Küchentuch ausbreiten.

Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr ihnen noch die richtige Optik verpassen und sie mit Hilfe eines Messers in die traditionelle Gnocchiform bringen.

Dazu jedes Stück z.B. auf einen Gabelrücken oder einen anderen gerillten Gegenstand legen, mit dem Messerrücken drüber drücken und dabei rollen.

Das braucht etwas Übung und Geduld, sieht dann aber richtig gut aus!



Die fertigen Gnocchi mit Hilfe des Küchentuchs in kochendes Salzwasser geben, kurz rühren (damit sie nicht am Boden festkleben) und warten bis sie an die Oberfläche kommen - dann sind sie fertig.



Tipp: Am besten passt dazu eine einfache Tomatensauce.



