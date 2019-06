Sie sind auf der Suche nach einem einfachen Gericht, dass bei der Zubereitung nicht viel Zeit in Anspruch nimmt? Dann lassen Sie sich diesen köstlichen Aufauf nicht entgehen.

THEMEN:

Zutaten für 4 Portionen:

4 große Auberginen

500 g Tomaten, passierte

3 EL Olivenöl

1 Handvoll Basilikum, frisches

300 g Parmesan, gerieben

350 g Mozzarella, in Scheiben geschnitten

1 große Zwiebel

Öl zum Frittieren

Mehl zum Frittieren



Zubereitung:

Die Melanzani in fingerdicke Scheiben schneiden und mit etwas Salz bestreuen. Anschließend beiseite stellen und für ca. eine Stunde ziehen lassen. (Achtung: ziehen Wasser also in ein entsprechendes Gefäß geben).

Danach gut abtupfen und in Mehl wälzen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Melanzani darin frittieren, danach gut mit Küchenrolle abtupfen (die leichtere Variante: nicht frittieren, sondern in der Pfanne grillen - schmeckt aber dafür nicht so gut).



Währenddessen eine Salsa aus den passierten Tomaten, 1-2

Zehen Knoblauch, Zwiebel, Basilikum und dem Olivenöl wie folgt herstellen:

In einem Topf die klein geschnittene Zwiebel und den gepressten bzw. geschnittenen Knoblauch im Olivenöl

goldbraun braten, die Tomaten hinzugeben und am Schluss mit den klein geschnittenen Basilikumblättern abschmecken.

(Tipp: einige Pinienkerne geben ein besonderes Aroma).

Nun eine Backofenform mit etwas Olivenöl ausstreichen, den restlichen Knoblauch feinschneiden und einen Teil davon am Boden der Form verteilen.

Darauf Melanzani verteilen, Sauce (Sugo) darüber geben, mit Mozzarellascheiben belegen und etwas Parmesan verstreuen.

Nun wieder Knoblauch, Melanzani, Sugo, Mozzarella und zum Schluss den restlichen Parmesan schichten.

Im vorgeheizten Backofen bei 200°C so lange überbacken, bis eine goldbraune Kruste entstanden ist

(dauert ca. 35 – 40 Minuten).



Tipp: Den Parmesan am Stück kaufen und selbst zerkleinern.

Für den besonderen Geschmack, gebe ich persönlich in die letzte Schicht zusammen mit dem Parmesan noch ca. 100 g geriebenen Pecorino, das gibt einen intensiveren Geschmack.



