Die Hefeweckerl können je nach Lust und Laune befüllt werden und stellen somit auch ein klasse vegetarisches Gericht dar.

THEMEN:

Zutaten für 1 Portion:

300g Mehl

150 ml Wasser, lauwarmes

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 Prise(n)Zucker

20 g Hefe, frische



Für die Füllung:

150 g Kochschinken, dünn geschnitten

200 g Käse, (Gouda), dünn geschnitten



Zum Bestreichen:

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer, frisch gemahlen, je eine Prise

1 TL Basilikum, gerebelt

1 TL Majoran, gerebelt

1 TL Oregano, gerebelt

evtl. Parmesan



Zubereitung:

Das Mehl mit Salz und Zucker mischen. Die Hefe in das lauwarme Wasser bröckeln und verrühren.

Dann das Wasser zum Mehl geben, die 2 EL Olivenöl dazugeben und alles zu einem geschmeidigen Teig verkneten (geht am besten von Hand oder mit dem Brotbackautomaten).

Den Teig abdecken und an einer warmen Stelle ca. 30 Minuten gehen lassen.

Danach den Teig in eine Wurstform rollen (ca. 4-5 cm dick), davon 2-3 cm dicke Scheiben abschneiden und jeweils ausrollen.

Je einen Streifen Schinken und Käse darauf legen (man braucht keine ganze Scheibe).

Die Teiglinge einrollen und die Enden andrücken und gut verschließen, damit der Käse beim Backen nicht auslaufen kann.

2-3 EL Olivenöl mit Salz, Pfeffer, Basilikum, Oregano und Majoran gut vermischen.

Dann die Mischung mit einem Pinsel auf die Oberseite der Rollen auftragen, sodass die Kräuter

schön verteilt sind (frische eignen sich nicht, die würden verbrennen).

Kleine ungefüllte bei 250°C 10-15 Minuten backen, je nach gewünschtem Bräunungsgrad Pizzabrötchen brauchen nicht so lang und schmecken noch besser, wenn man sie mit etwas Parmesan bestreut.

Mehr tolle Rezepte: www.chefkoch.de