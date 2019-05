Das berühmte norditalienische Gericht gibt es in allerlei Versionen, doch diese bietet neben einer gute vegetarischen Alternative ein wahres Geschmackserlebnis.

Zutaten für 4 Portionen:

150 g Baby-Blattspinat

80 g Schalotten

800 ml Gemüsefond

4 El Olivenöl

200 g Risotto-Reis, (z.B. Carnaroli, Vialone Nano oder Arborio)

80 ml weißer Wermut, (z.B. Noilly Prat)

1 Bio-Limette

Salz

Pfeffer

Zucker

80 g Mascarpone

10 g kalte Butter, (in Stückchen)

20 g ein geriebener ital. Hartkäse, (z.B. Grana Padano oder

Parmesan)

3 Stiele Dill

Zubereitung:

1. Spinat putzen, waschen, trocken schleudern und grob schneiden. Beiseite stellen. Schalotten fein würfeln. Gemüsefond in einem Topf aufkochen. Olivenöl in einer Sauteuse erhitzen und die Schalotten darin glasig dünsten. Reis zugeben und bei mittlerer Hitze 1–2 Minuten dünsten. Mit Wermut ablöschen und fast ganz verkochen lassen. Mit so viel heißem Fond auffüllen, dass der Reis leicht bedeckt ist. Unter Rühren oder Schwenken 16–18 Minuten garen, dabei nach und nach den restlichen Fond zugießen. Nebenbei die Schale der Limette fein abreiben und den Limettensaft auspressen. Nach 14 Minuten Garzeit den Spinat zugeben und unterrühren oder -schwenken. Risotto mit etwas Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker würzen.

2. Risotto von der Herdplatte ziehen, Mascarpone, Butter und Käse unterrühren. Mit 1–2 Tl Limettenschale und2–3 El Limettensaft abschmecken. 2–3 Minuten ziehen lassen und dann auf vorgewärmten Tellern anrichten. Mit abgezupftem Dill bestreuen und sofort servieren.

