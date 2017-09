In Italien tobt seit Jahren ein Streit um Zirkusaufführungen mit exotischen Tieren. Immer wieder wurden Zirkusdirektoren der Tiermisshandlung beschuldigt. Nun sollen solche Darbietungen verboten werden. Am Donnerstag beginnt im Senat in Rom die Debatte über eine entsprechende Gesetzesvorlage.

Schrittweise sollen Tiere im Zirkus verboten werden, geht aus den Reformplänen von Kulturminister Dario Franceschini hervor. Dagegen wehrt sich der Präsident des Verbands der italienischen Zirkusse, Antonio Buccioni: Die italienischen Gesetze würden ohnehin schon zu den strengsten in ganz Europa zählen, die geplante Änderung würde die Kunst beschränken.

2.000 Tiere werden in italienischen Zirkussen eingesetzt. 70 Prozent der Italiener sind laut Umfragen gegen die Nutzung von Tieren im Zirkusbereich, berichtete Gaia Angelini, Sprecherin des Tierschutzverbands LAV, der den Gesetzentwurf aktiv unterstützt. Angelini lobte das positive Beispiel des Cirque du Soleil, der ganz auf Tiere verzichtet habe.