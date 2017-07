Italien will Strafen für Brandstiftung verschärfen

Italien macht nun verstärkt Jagd auf Pyromanen, die in den vergangenen Tagen Hunderte Feuer gelegt haben.

Obwohl die Strafen für das Vergehen "Waldbrandstiftung" sehr streng sind und bis zehn Jahre Gefängnis nach sich ziehen, bleiben Brände nach wie vor eine sommerliche Plage im Stiefelstaat. Die Regierung in Rom kündigte an, die Strafen zu erhöhen.

"Brandstiftung ist ein schweres Verbrechen gegen die Umwelt und muss strengstens bestraft werden. Die Strafen sind bereits sehr streng, wir wollen sie noch mehr verschärfen", betonte Vize-Justizminister Cosimo Maria Ferri im Interview mit der römischen Tageszeitung "Il Messaggero" am Freitag. Unweit von Rom wurde ein 32-Jähriger wegen Brandstiftung festgenommen, berichteten weitere Medien.

Nur ein minimaler Teil der Brände werden laut dem italienischen Innenministerium tatsächlich von Pyromanen gelegt, die aus purer Zerstörungslust Wälder anzünden. Meist stecken wirtschaftliche Interessen, vor allem bauspekulative Gründe, hinter den Bränden in Italien, die in den vergangenen zehn Jahren 500.000 Hektar Wald vernichtet haben.

Feuerwehrmannschaften kämpften am Freitag weiter gegen die Flammen an den Hängen des Vesuvs. Löschflugzeuge und Hubschrauber, sowie Feuerwehrleute und Soldaten sind seit Tagen an den Flanken des Vulkans im Dauereinsatz.

Brände tobten auch in der süditalienischen Region Basilikata. Hier wurden drei Campingplätze im Badeort Metaponto di Bernalda geräumt. Schon am Mittwoch waren in Sizilien Hunderte Menschen aus einem Feriendorf gebracht worden, das von Flammen bedroht wurde. In Kalabrien kamen zwei ältere Menschen bei Löschversuchen ums Leben.