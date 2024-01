Israels Regierung streitet über Zukunft des Gazastreifens

Drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs ist es laut Medienberichten bei einer Sitzung des israelischen Kabinetts zu einem heftigen Streit zwischen rechtsgerichteten Ministern und Generalstabschef Herzi Halevi gekommen. Die Minister hätten den General scharf angegriffen, nachdem dieser die Einsetzung einer Kommission ankündigte, die untersuchen soll, welche Fehler der Armee den Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel ermöglichten.

Bei der Sitzung in der Nacht zu Freitag sei es zu einem "lauten und wütenden Streit" gekommen, berichtete der staatliche Sender Kan und die Zeitungen "Times of Israel" und "Jerusalem Post". Kan zitierte einen Teilnehmer mit den Worten, es sei "totale Anarchie" ausgebrochen. Regierungschef Benjamin Netanyahu habe die Sitzung, bei der es eigentlich um die Zukunft des Gazastreifens nach dem Krieg gehen sollte, schließlich vertagt, nachdem schon mehrere Militärs erbost den Raum verlassen hätten, so die von der Regierung zunächst unbestätigten Medienberichte weiter.

Halevi sei verbal persönlich angegriffen worden. Die rechten Kabinettsmitglieder hätten vor allem den Zeitpunkt der angekündigten Untersuchung kritisiert, während die Kämpfe noch andauerten. Auch die Berufung des früheren Verteidigungsministers Shaul Mofaz, ein ehemaliger Zentrumspolitiker, an die Spitze der Untersuchungskommission sei auf scharfen Protest rechter Minister gestoßen. Mofaz hatte als Verteidigungsminister den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen 2005 überwacht.

Rechte Minister wie Polizeiminister Itamar Ben-Gvir von der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit (Jüdische Stärke) und von Finanzminister Bezalel Smotrich fordern eine Wiederbesiedlung des Gazastreifen nach dem Krieg und eine dauerhafte Militärpräsenz in dem Küstenstreifen. Das lehnt Verteidigungsminister Yoav Gallant ab, dessen Plan für den "Tag danach" vorsieht, die Palästinenser für den Gazastreifen in die Verantwortung zu nehmen. "Es wird keine Präsenz israelischer Zivilisten im Gazastreifen geben, nachdem die Kriegsziele erreicht wurden", betonte Gallant am Donnerstag.