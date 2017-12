Israels Polizei verhaftet 67 Palästinenser nach Unruhen

Die israelische Polizei hat nach den tagelangen Unruhen aufgrund der US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt 67 Palästinenser festgenommen. Sie seien an Zusammenstößen mit der Polizei und Angriffen auf Polizisten beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Während der Unruhen seien Brandflaschen und Steine auf Polizisten und Soldaten geworfen worden.

In einer großangelegten Razzia nahmen israelische Sicherheitskräfte zudem am Mittwochabend 367 Palästinenser fest, die sich nach Angaben der Polizei illegal in Israel aufgehalten hatten. 38 von ihnen stammten aus dem Gazastreifen. Bei den Festnahmen seien auch 16 Brandbomben, drei Waffen und zwei Rohrbomben sichergestellt worden.

US-Präsident Donald Trump hatte vergangene Woche im Alleingang Jerusalem als Israels Hauptstadt anerkannt. Seine Entscheidung löste Unruhen aus. Zwei Palästinenser wurden bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten getötet, zwei Palästinenser starben bei einem israelischen Raketenangriff im Gazastreifen. Israel hatte mit der Attacke auf Beschuss aus dem Küstengebiet reagiert.

Israel beansprucht ganz Jerusalem als seine unteilbare Hauptstadt. Dieser Anspruch wird international nicht anerkannt. Die Palästinenser wollen in Ost-Jerusalem die Hauptstadt ihres Staates ausrufen.