Israels Militär ordnet weitere Evakuierung in Rafah an

Das israelische Militär hat die Evakuierung weiterer Gebiete in der im Süden des Gazastreifens gelegenen Stadt Rafah angeordnet. Die Menschen seien aufgefordert, sich in die als Auffanglager ausgewiesene "humanitäre Zone" Al-Mawasi zu begeben, teilten die Streitkräfte am Samstag auf der Plattform X mit. Israel hatte die Zivilbevölkerung bereits aufgefordert, den Ostteil Rafahs zu verlassen. Zehntausende Menschen sind gezwungen, außerhalb der Stadt Schutz zu suchen.

Am Freitag hatten die israelischen Truppen den Ostteil der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt faktisch eingekesselt. Die israelische Regierung argumentiert, sie könne den Krieg im Gazastreifen nicht gewinnen, ohne Rafah anzugreifen und Hamas-Kämpfer auszuschalten, die dort Unterschlupf suchen.

Der Einsatz, der seit Wochenbeginn andauert, ist umstritten. In Rafah sollen sich nach UNO-Angaben mehr als eine Million Menschen zusammendrängen, die vor den Kampfhandlungen in den anderen Teilen des palästinensischen Gazastreifens geflohen sind.

Die USA, Israels wichtigster Verbündeter, warnen das Land eindringlich vor einer groß angelegten Offensive. US-Präsident Joe Biden drohte zuletzt sogar mit der Beschränkung von Waffenlieferungen.