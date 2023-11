Israel nennt neues Zeitfenster zur Flucht in den Süden Gazas

Israels Armee hat den Zivilisten im umkämpften nördlichen Gazastreifen am Sonntag ein neues Zeitfenster für die Flucht in den Süden des Küstengebiets genannt. Zudem sollte ein Durchgang zwischen der größten Klinik in Gaza, dem Shifa-Krankenhaus, und einer Verbindungsstraße in Richtung Süden geschaffen werden, wie die Armee am Sonntag auf X (vormals Twitter) mitteilte. Der Fluchtkorridor sei zwischen 09.00 Uhr und 16.00 Uhr Ortszeit (08.00 Uhr bis 15.00 Uhr MEZ) geöffnet.

Die israelische Armee wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, das Shifa-Krankenhaus als Kommando- und Kontrollzentrum zu missbrauchen. Für zwei Gebiete im Norden kündigte das Militär zudem wieder eine "taktische Pause" der Kämpfe zu "humanitären Zwecken" an. Den Angaben nach soll dadurch die Evakuierung in den Süden ermöglicht werden.

Israel ruft die Zivilbevölkerung in der Stadt Gaza und im Norden seit Wochen dazu auf, sich zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des Küstenstreifens zu begeben. Doch auch im südlichen Teil des Gazastreifens kam es Augenzeugen zufolge bereits mehrfach zu israelischen Luftangriffen. Nach Darstellung der Armee soll es sich dabei ausschließlich um gezielte Attacken auf Mitglieder der Terrororganisation Hamas handeln. Die Angaben waren gegenwärtig nicht unabhängig zu überprüfen.

Israel hat nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angeboten, dem Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt Treibstoff zu liefern. Dies habe die radikal-islamische Hamas abgelehnt, sagte Netanyahu am Sonntag dem US-Sender NBC. "Wir haben dem Shifa-Krankenhaus gerade den Treibstoff angeboten, sie haben ihn abgelehnt." Details nannte Netanyahu nicht. Am Samstag hatten die palästinensischen Gesundheitsbehörden erklärt, das Spital habe seinen Betrieb einstellen müssen, weil der Treibstoff für die Stromgeneratoren ausgegangen sei.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, erklärte unterdessen im Sender CBS, die Vereinigten Staaten "wollen keine Feuergefechte in Krankenhäusern sehen, bei denen unschuldige Menschen, Patienten, die medizinische Versorgung erhalten, ins Kreuzfeuer" gerieten. "Und wir haben diesbezüglich aktive Konsultationen mit den israelischen Streitkräften geführt." Er fügte hinzu, dass die USA an Verhandlungen zwischen Israel und Katar über die Freilassung der von der Hamas verschleppten rund 240 Geiseln beteiligt seien.