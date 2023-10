Israel griff Flughäfen in Syrien an

Israel hat syrischen Staatsmedien zufolge die Flughäfen der Städte Damaskus und Aleppo angegriffen. Das syrische Staatsfernsehen berichtete am Donnerstag, eine "israelische Aggression" richte sich gegen die beiden wichtigsten Flughäfen des Landes. Diese haben inzwischen ihren Betrieb eingestellt. Die Angriffe erfolgen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas.

Wie Syriens staatliche Nachrichtenagentur SANA berichtete, sollen bei den Angriffen Start- bzw. Landebahnen der beiden Flughäfen beschädigt worden sein. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu den Berichten.

Nach dem groß angelegten Terrorangriff militanter Palästinenser aus dem Gazastreifen auf Israel waren am Dienstag auch aus dem Nachbarland Syrien Raketen auf israelische Stellungen abgefeuert worden. Mehrere Raketen seien auf offenem Gelände abgestürzt, teilte Israels Armee am Dienstagabend mit. Zuvor hatte die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah nach eigenen Angaben eine Lenkrakete auf einen israelischen Panzer abgefeuert.

Das israelische Militär reagierte eigenen Angaben zufolge unmittelbar am Dienstag mit Artillerie und Mörsergranaten auf die Angriffe auf Syrien. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London gingen die Angriffe von palästinensischen Gruppen in Syrien aus, die auch mit der Hisbollah im Libanon zusammenarbeiten. Sie hätten Granaten auf den von Israel besetzten Teil der Golanhöhen gefeuert. Israel habe als Reaktion militärische Stellungen und Fahrzeuge der syrischen Regierung angegriffen. Auch andere Aktivisten aus Syrien teilten mit, Israel habe auf Stellungen der syrischen Armee gezielt. Aus Israel gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Um zu verhindern, dass Israels Erzfeind Iran und mit ihm verbündete Milizen wie die Hisbollah ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten, bombardierte Israels Luftwaffe in der Vergangenheit häufiger Ziele im benachbarten Bürgerkriegsland Syrien. Der Iran ist im Bürgerkrieg einer der wichtigsten Verbündeten der syrischen Regierung. Auch aus Syrien fliegen immer einmal wieder Raketen Richtung Israel.