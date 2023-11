Israel verlängert Feuerpause für jeweils zehn Freigelassene

Israel wird für jeweils zehn freigelassene Israelis die humanitäre Feuerpause im Gazastreifen um einen Tag verlängern. Das sagte Regierungssprecherin Tal Heinrich gegenüber dem US-Sender CNN am Dienstag. Bei der Freilassung weiterer Geiseln aus den Händen der islamistischen Hamas haben für Israel Frauen und Kinder Priorität.

"Und wir wollen nicht, dass Familien getrennt werden bei diesen Schüben, in diesen Geiselgruppen, die freigelassen werden", sagte sie. Israel könne allerdings stets nur hoffen, dass "mehr Familien, oder das, was von ihnen übrig ist, wiedervereint werden", so Heinrich. Schließlich kontrolliere die Hamas die Listen mit den Namen von Geiseln, die sie als Nächstes freilassen könnten. "Sie entscheiden, wer rauskommt und wer nicht." Unter den zehn Geiseln, die "potenziell, hoffentlich" Dienstag freikommen könnten, seien ihrer Kenntnis nach auch zwei Frauen mit US-Staatsbürgerschaft, so die Regierungssprecherin.

Die USA haben Israel für den Fall einer Militäroffensive im südlichen Gazastreifen zu einer größeren Rücksichtnahme auf die Bevölkerung aufgefordert. Sollte Israel bei einer Wiederaufnahme der Kämpfe gegen die radikal-islamische Hamas seine Offensive vom Norden in den Süden des dicht besiedelten Küstengebiets verlagern, müsse es mehr auf den Schutz der Zivilbevölkerung achten, teilte ein US-Regierungsvertreter mit. Auch müsse Israel Schäden an der Infrastruktur begrenzen, um weitere Vertreibungen zu vermeiden, die die humanitären Hilfen überfordern würden. Angriffe auf die Strom- und Wasserversorgung, Krankenhäuser und andere Hilfseinrichtungen müssten vermieden werden.

"Das Ausmaß der Vertreibung, das im Norden stattgefunden hat, darf sich im Süden nicht wiederholen", sagte der US-Regierungsvertreter. Diese Botschaft sei von Präsident Joe Biden in klaren Worten an die israelische Regierung übermittelt worden. Israel habe sich offen für eine andere Vorgehensweise bei einer Offensive im Süden des Gazastreifens gezeigt. Ein weiterer US-Regierungsvertreter sagte, die USA würden es begrüßen, wenn die humanitäre Waffenruhe so lange wie möglich verlängert würde, um mehr dringend benötigte Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen.

Die USA wollen die verlängerte Feuerpause zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas für humanitäre Hilfslieferungen in den Gazastreifen nutzen. Ab Dienstag würden drei mit medizinischer Hilfe, Lebensmitteln und Winterausrüstung beladene Militärflugzeuge nach Ägypten fliegen, sagten US-Regierungsvertreter aus dem Weißen Haus. Die erste Maschine soll demnach am Dienstag eintreffen, die beiden anderen sollen "in den nächsten Tagen" folgen.

Die deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat den vollen Einsatz seiner Regierung für die Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Hamas im Gaza-Streifen zugesagt. Scholz zeigte sich am Dienstag in einer Regierungserklärung im Bundestag erleichtert, dass nun Geiseln aus der Hand der Terroristen in Freiheit gekommen seien.

"Dass unter den Freigelassenen auch mehrere Deutsche sind, ist ein weiterer Grund zur Freude", sagte Scholz. Der Kanzler dankte allen, die sich "durch unermüdliche Diplomatie" für ihr Schicksal eingesetzt hätten. Noch immer halte die Hamas aber mehr als hundert Frauen, Männer und Kinder in ihrer Gewalt. "Auch sie müssen nun unverzüglich freigelassen werden", sagte Scholz. "Die Bundesregierung wird dazu weiter mit ganzer Kraft beitragen."

Die Feuerpause ist unter den bisher geltenden Bedingungen um zunächst zwei Tage bis Donnerstag verlängert worden. Im Zuge der von Katar, Ägypten und den USA ausgehandelten Vereinbarung kamen bisher 69 Geiseln frei. Im Gegenzug wurden seit Freitag 150 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Außerdem wurden im Zuge der Vereinbarung dringend benötigte humanitäre Hilfsgüter in den Gazastreifen geliefert.