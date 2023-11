Israel-Fahne am Grazer Rathaus beschädigt

Zwei junge Männer haben in der Nacht auf Donnerstag die auf einem Flaggenmast vor dem Grazer Rathaus aufgezogene Israel-Fahne mit einem Messer beschädigt. Die beiden waren offenbar auf ein Gerüst geklettert, um an die Fahne heranzukommen. Polizisten schritten ein, sie verfolgten die beiden. Einer entkam, der andere - ein in Graz lebender Syrer (17) - wurde in der an den Hauptplatz angrenzenden Schmidgasse festgenommen. Er gestand die Tat nicht, wie ein Polizist der APA sagte.

Die beiden dunkel gekleideten Männer waren gegen 2.00 Uhr auf den Hauptplatz gekommen und hatten offenbar nicht damit gerechnet, dass Polizisten der Bereitschaftseinheit ein Auge auf das Rathaus hatten. Als sie erkannten, dass Beamte auf sie zukamen, rannten sie weg. Der junge Syrer wurde dabei gestellt, das Messer konfisziert. In der Nähe des Tatortes wurde eine eingerollte Palästina-Fahne sichergestellt. Die beiden Täter könnten geplant haben, die Israel-Fahne durch jene von Palästina zu ersetzen.

Der 17-Jährige wurde noch in den Nachtstunden einvernommen und war bisher nicht geständig. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen sowie zum zweiten, bisher unbekannten Tatverdächtigen laufen. Die Ermittlungen werden vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Steiermark übernommen. Die verstärkten Schutzmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt, der generellen erhöhten Terrorwarnstufe und der aktuellen Gedenkfeiern anlässlich der Novemberpogrome 1938 blieben weiterhin verstärkt aufrecht, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die ab Mittwochabend am Freiheitsplatz laufende Mahnwache zum Pogrom verlief ruhig und ohne polizeiliche Zwischenfälle.