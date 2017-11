Dem Islamforscher Ednan Aslan kann im juristischen Sinn kein wissenschaftliches Fehlverhalten bei der Erstellung seiner Studie zu islamischen Kindergärten vorgeworfen werden. Sie weist aber sehr wohl Mängel auf - wobei auch Passagen, die im Außen- bzw. Integrationsministerium umgeschrieben wurden, für Rätselraten sorgen.

Das ist das Ergebnis einer Prüfung der Arbeit, die von der Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI) unter der Leitung von Stephan Rixen (Universität Bayreuth) durchgeführt wurde. Die Stellungnahme der Kommission wurde am Mittwoch vom Rektor der Universität Wien, Heinz W. Engl, präsentiert.

Die Expertise ist laut Engl 32 Seiten stark. Sie fußt auf mehreren externen Gutachten. Das gesamte Prüfergebnis ist noch nicht einsehbar, wie er betonte. Denn dafür sei die Zustimmung Aslans nötig, der derzeit noch im Ausland weile.

Kein wissenschaftliches Fehlverhalten Aslans im Sinne von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ABER deutliche Kritik an der "wissenschaftlichen Qualität" der Studie #kindergartenstudie — Florian Klenk (@florianklenk) 8. November 2017

Kritik an wissenschaftlicher Güte

Wissenschaftliches Fehlverhalten ist der objektive Verstoß gegen eine Regel der guten wissenschaftlichen Praxis, der subjektiv vorwerfbar ist. In Österreich wird dafür, wie international üblich, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verlangt. Forschende sind gemäß der guten wissenschaftlichen Praxis verpflichtet, sich von nicht-wissenschaftsadäquaten Einflüssen frei zu halten und müssen sich gegenüber derartigen Versuchen abgrenzen. "Die fünf Gutachten sind zwar in den Nuancierungen unterschiedlich, sie kommen aber letztlich alle zu dem Schluss, dass Prof. Aslan kein wissenschaftliches Fehlverhalten vorzuwerfen ist", so Stephan Rixen. Die Kommission versteht die Gutachten allerdings so, dass sie zum Teil deutliche Kritik an der wissenschaftlichen Güte der Studie bzw. des Abschlussberichts äußern.