Integrationsministerium und Stadt Wien haben den Endbericht der wissenschaftlichen Studie zu Wiener Islam-Kindergärten, die sie 2015 in Auftrag gegeben haben, übermittelt bekommen.

Das Ergebnis könne allerdings erst präsentiert werden, wenn ein wissenschaftlicher Beirat die Studie durchgesehen habe, informierte eine Sprecherin von Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Freitag die APA.

Das dürfte bis Mitte Dezember dauern. Die Stadt hofft, dass die Studie vor Weihnachten präsentiert werden kann. Nachdem Islamforscher Ednan Aslan am Donnerstag der Stadt seinen Teil separat übermittelt hatte, seien auch die Ergebnisse der weiteren mit der Untersuchung betrauten Forscher der Universität Wien und des FH Campus Wien eingelangt. Man habe bereits mit dem Büro von Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) in Bezug auf eine gemeinsame Präsentation der Studie Kontakt aufgenommen, so die Sprecherin.

Das Integrationsministerium betonte gegenüber der APA, dass die separate Übermittlung erfolgt sei, da jener Teil, der federführend von Aslan verfasst wurde, bereits von einem wissenschaftlichen Beirat geprüft worden sei. "Die Rückmeldung dieses Beirats, bestehend aus Fachkollegen des Forscherteams, zum restlichen Studienteil ist noch ausstehend, daher ist die Studie von den Forschern noch nicht zur Veröffentlichung freigegeben", so ein Sprecher des Integrationsministeriums in einer schriftlichen Stellungnahme.

"Bei der Stadt Wien weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Die Kritik an Aslan ist ziemlich peinlich, weil gestern der Abgabetermin für die beteiligten Forscher war", kritisierte er. Czernohorszky hatte am Donnerstag gegenüber der APA Kritik daran geübt, dass Aslan ungeachtet des geforderten gemeinsamen Endberichts seinen Beitrag unkommentiert an die Stadt geschickt habe.