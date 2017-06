Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) hält nach Schätzung der Vereinten Nationen mehr als 100.000 Zivilisten in der irakischen Stadt Mossul fest. Die Menschen würden "überwiegend" als "menschliche Schutzschilde" in der Altstadt missbraucht, sagte der Vertreter des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) im Irak, Bruno Geddo, am Freitag in Genf.

Derzeit liefern sich die irakische Armee und verbündete Milizen heftige Kämpfe mit dem IS um Mossul, um die Millionenstadt zurückzuerobern.