IS bekannte sich zu Anschlag auf Schiiten in Kabul

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hat einen Selbstmordanschlag nahe einer schiitischen Moschee mit mindestens 26 Toten in der afghanischen Hauptstadt Kabul für sich reklamiert.

In einer am Mittwochnachmittag (Ortszeit) verbreiteten Nachricht über das IS-Sprachrohr AMAQ hieß es, "ein Selbstmordanschlag mit einer Sprengstoffweste" habe eine "Ansammlung von Schiiten während ihrer Neujahrsfeier in Kabul" getroffen.

Bei dem Angriff am Neujahrstag (Nawruz) seien außerdem mindestens 18 Menschen verletzt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Die meisten Opfer seien Passanten auf dem Weg zu Festtagsgebeten im Blauen Schrein, einer großen schiitischen Moschee, gewesen. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder.

Der sunnitische IS hat in den vergangenen Monaten immer wieder schiitische Moscheen und Versammlungen angegriffen. Zuletzt hatte sich vor zwölf Tagen ein Selbstmordattentäter nahe einem schiitischen Totengedenken in die Luft gesprengt und mindestens zehn Menschen getötet. In Kabul verübt der IS mittlerweile mehr Angriffe als die zahlenmäßig viel stärkeren Taliban.