Der Iran hat den vereitelten Anschlag auf die Große Moschee in Mekka in Saudi-Arabien scharf verurteilt. "Dieser Anschlag hat erneut bewiesen, dass diese barbarischen Terroristen weder geografische Grenzen noch Nationalität und Religion kennen", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Samstag.

Nach saudi-arabischen Angaben vereitelten Sicherheitskräfte am Freitag einen Anschlag auf die Moschee und nahmen mehrere Tatverdächtige fest.

Daher fordere Teheran alle Staaten in der Region erneut auf, ihre Differenzen beiseitezulegen, um zusammen dieses "teuflische Phänomen" zu bekämpfen. Der Iran sei jederzeit für solch eine Zusammenarbeit bereit, erklärte der Sprecher. Der Iran und Saudi-Arabien haben seit letztem Jahr keine diplomatischen Beziehungen mehr und bezeichnen sich gegenseitig als Erzfeinde.