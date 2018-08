Laut dem USA-Experten Thomas Greven kann sich Präsident Donald Trump mit einer harten Hand gegenüber dem Iran innenpolitisch nur bedingt profilieren.

Der Kern seiner Anhänger stimme mit Trump ohnehin fast in allem überein, erklärte der Politikwissenschafter von der Freien Universität Berlin. "Doch die Frage ist: Gewinnt er Anhänger dazu? Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht", sagte Greven.

In Hinblick auf die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, deren erste Welle am Dienstag in Kraft trat, gebe es für die Trump-Administration drei Fronten. "Die Erfolgsaussichten, den Iran in die Knie zu zwingen, sind gering. Die andere Front ist die gegen Europa. Da würde ich sagen, die USA sind stark genug, dem Druck der Europäer standzuhalten. Die innenpolitische Front ist so dazwischen", sagte Greven im Gespräch mit der APA.

"Auf der einen Seite gibt es dieses Image, das so beliebt ist: der starke, unnachgiebige Präsident, der sich auch mal mit wem anlegt", führte der Sozialwissenschafter aus. "Das gefällt vielen seiner Kernwähler, das wird seine Werte bei seinen Anhängern verstärken. Aber es scheint ja sowieso, dass er machen kann, was er will, diese Anhänger bleiben ihm." Für das Gros der Wähler sei das Thema dagegen schlicht nicht wichtig genug.

Gerade für die Zwischenwahlen am 6. November, bei denen alle Sitze im Repräsentantenhaus und ein Drittel der Sitze im Senat neu vergeben werden, würden einige andere Fragen im Mittelpunkt stehen. "Es gibt eine kleine Schicht an außenpolitisch interessierten Wählern bei den Republikanern. Da wird er mit seiner Haltung genauso viel Applaus wie Kritik ernten", fasste Greven zusammen.

Ändern könnte sich die innenpolitische Wirkung freilich, wenn Trump einen unerwarteten Erfolg verbuchen würde. Die Frage sei aber, worin dieser bestehen würde. Der Präsident betone vordergründig stets, "es soll ein besserer Deal mit dem Iran abgeschlossen werden. Doch jeder Deal ist immer ein Kompromiss - und mit Kompromissen kann sich Trump eigentlich nicht zufriedengeben", sagte Greven.

Für das Establishment der Republikanischen Partei wäre Trumps Strategie daher wohl nur bei einem politischen Umsturz im Iran wirklich erfolgreich. "Man hat ja zwischen den Zeilen sehr deutlich gehört, dass als Hoffnung der Regimewandel dasteht. Das hat man mit Gewalt versucht im Irak und in Afghanistan, jetzt soll es eben mit einem sehr toughen Sanktionsregime gelingen", erklärte der Experte.

Greven würde allerdings nicht darauf wetten. "Ich glaube, es besteht keine Hoffnung dafür, dass man den Iran in die Knie zwingen kann. Ich denke, kurz- und mittelfristig stärkt es nur das Regime", sagte er. Die aktuellen Entwicklungen geben nur jenen Kräften Auftrieb, "die die USA als Großen Satan sehen, eben weil genau diesem Klischee entsprochen wird".

(Das Gespräch führte Nikolaus Panny/APA)