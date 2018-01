Iran-Proteste - 450 Festnahmen seit Samstag in Teheran

Die iranische Polizei hat in der Hauptstadt Teheran am Montag nach Angaben der Behörden rund 100 Demonstranten festgenommen. "200 Menschen wurden am Samstag festgenommen, 150 am Sonntag und ungefähr 100 am Montag", zitierte die halbamtliche Nachrichtenagentur Ilna am Dienstag den stellvertretenden Gouverneur der Provinz Teheran, Ali Asghar Naserbakht.

Die Lage in Teheran sei unter Kontrolle. Die Polizei habe die Revolutionsgarden nicht um Hilfe bitten müssen. In der viertgrößten Stadt des Landes, in Karaj, seien einige Drahtzieher der Proteste festgesetzt worden, meldete die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf Justizkreise.

Bei den größten Demonstrationen gegen die iranische Regierung seit 2009 wurden seit Donnerstag landesweit mindestens 19 Menschen getötet. Hunderte Menschen wurden festgenommen. Entzündet hatten sich die Proteste an gestiegenen Preisen für Lebensmittel und der hohen Arbeitslosigkeit.

Trotz der Aufhebung von Wirtschaftssanktionen im Zuge des Atomabkommens kommt der Aufschwung im Iran nur schleppend in Gang. Viele junge Iraner bekommen ihn gar nicht zu spüren, die Jugendarbeitslosigkeit beträgt fast 29 Prozent.

Zugleich streben viele Iraner nach Wandel: Zunehmend wurde bei den Protesten scharfe Kritik an der Führung in Teheran laut. Dazu zählten auch Rücktrittsforderungen an den religiösen und politischen Führer Ayatollah Ali Khamenei.

Am Samstag griffen die Proteste auch auf Teheran über. Nach Augenzeugenberichten setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein.