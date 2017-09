Iran bestreitet Verletzung des Atom-Abkommens

Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat versichert, dass sein Land sich an das Abkommen zur Begrenzung seines Atomprogramms hält. Der Iran sei "nicht unehrlich", sagte Rouhani am Mittwoch in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York.

Er reagierte damit auf US-Präsident Donald Trump, der in seiner UN-Rede am Vortag angedeutet hatte, dass die Vereinigten Staaten aus dem 2015 geschlossenen Abkommen aussteigen könnten.